El defensor señaló que no es el Congreso quien deba definir los sueldos de los trabajadores del agro. | Fuente: Andina

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se refirió al debate sobre el régimen agrario, propuesta que no obtuvo los votos requerido para su aprobación en el Pleno del Congreso. Se espera que este martes los congresistas retomen el debate por una tercera vez.

Gutiérrez señaló que el Legislativo no es el ente correspondiente en definir el sueldo de los trabajadores de las agroexportadoras.

"Allí no se pueden aprobar normas de este tipo, estas normas están preñadas de inconstitución", dijo el defensor en Ampliación de Noticias. "No es la competencia, no es el espacio", agregó.

Gutiérrez se refirió además a los trabajadores que continuarán en huelga si es que este martes no se aprueba un nuevo régimen, luego de que el anterior fuese derogado. "Hay que resolver y poner todas las partes algo para que salga bien. Porque de forma, hemos incumplido funciones", refirió.

El Congreso tiene hasta hoy, 29 de diciembre, último día de legislatura, para definir la nueva ley agraria.

Ayer fueron rechazados en el Pleno dos de los proyectos de ley realizados, sumando 25 días sin lograr un consenso para la creación de un nuevo texto que sustituya al derogado a inicios de diciembre.

En medio de las discrepancias, el Poder Legislativo tiene proyectado retomar el debate hoy a las 10:00 a.m.

