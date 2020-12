El defensor del Pueblo también se pronunció sobre los conflictos sociales existentes en el país. | Fuente: Andina

Esta mañana, en declaraciones a RPP Noticias, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, habló sobre la gestión de las autoridades en el manejo de la pandemia de la COVID-19 en estos últimos meses.

“Rendir cuentas no significa solo hacerlo a fin de año”, señaló y agregó que las autoridades tienen una obligación irrenunciable de transparentar permanentemente las decisiones que están tomando.

En esta línea, aseguró que en su momento envió una carta al expresidente Martín Vizcarra sobre la necesidad de establecer un plan de vacunación contra la COVID-19. La razón por la cual este no se dio, afirmó Gutiérrez, fue que el Estado argumentó que estos contratos tenían contrato de confidencialidad.

Esto, no obstante, no impedía que se establezca el plan de vacunación, ya que los contratos no eran secretos. Otro punto de crítica, sostuvo el defensor del Pueblo, fue el incumplimiento en la entrega de mascarillas, que debió darse a lo largo de todo el año y no solo al inicio de la pandemia.

“El Estado tiene el monopolio de la gestión sanitaria, esa gestión se espera que sea eficiente, con el menor costo de vidas, lo más rápido posible, con la mayor seguridad posible”, destacó Gutiérrez.

