Wilson Soto sobre Roberto Sánchez: "Yo solicité la acusación constitucional, mas no la suspensión"

Wilson Soto fue el encargado de realizar el informe final de la denuncia constitucional contra Betssy Chávez. | Fuente: RPP

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, se refirió a la decisión del Congreso de aprobar la acusación constitucional del exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez y desestimar la suspensión de su cargo como parlamentario. Ante ello, Soto precisó que el sentido de su informe iba por el lado de la acusación, pero en un inicio no se había contemplado la suspensión.



"Mi informe se aprobó íntegro, porque yo solicité la acusación constitucional, mas no la suspensión. En el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sugirieron que se ponga la suspensión. Pero yo estoy satisfecho con el trabajo realizado. [Con respecto a por qué no fue suspendido], eso tendrían que responder los parlamentarios", dijo en Ampliación de Noticias de RPP Noticias.

Sobre Betssy Chávez

Con respeccto al caso de Betssy Chávez, el parlamentario Wilson Soto precisó que, si bien durante las audiencias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ella negó su participación, ahora está convencido de que lo expresado por la exministra fue mentira.

"La señora Betssy Chávez, en su condición de testigo, ha negado su total participación. Sin embargo, luego un informe periodístico desbarata todo lo que ella ha dicho: que no tenía que ver, que no había participado. No obstante, se ve claramente que ella el 7 de diciembre ha apoyado con el ingreso a la reportera de TV Perú, al camarógrafo. Ella está en todo momento en movimiento y eso desbarata lo dicho", aseveró.

"Lamentablemente, las personas que acompañaron al golpista Pedro Castillo se lavaron las manos. Más allá de las cosas, tienen que asumir su responsabilidad y el pueblo peruano tiene que saber la verdad. Si bien es cierto el Congreso de la República no investiga, por eso ayer se aprobó la Acusación Constitucional de los exministros de Estado. En este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán que investigar", finalizó.