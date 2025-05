Yessenia Lozano alega que cuadro de César Acuña en su oficina del Congreso no estaba en espacio de "libre acceso" al público

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yessenia Lozano, jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso y militante de Alianza para el Progreso (APP), se presentó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las actividades que se realizan en su oficina en el Parlamento.

Como se sabe, Lozano Millones es cuestionada por su presunta designación en el cargo sin reunir las competencias académicas requeridas, reunirse con alcaldes y gobernadores de su partido como enlace para encuentros con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también de APP, y por el cuadro con la fotografía del líder fundador de su organización política, César Acuña, colgado en la cabecera de su despacho y captado por el dominical Cuarto Poder.

Al respecto, Yessenia Lozano, quien se presentó acompañada de su abogado, Elio Riera, también militante de APP, dijo que su nombre había sido "mancillado" por un "reportaje tendencioso" y mostró sus títulos profesionales de bachillerato y licenciatura, aunque indicó que no tenía el título de maestría.

“He sido mancillada con mi nombre, con mi ética profesional al titularme y al mencionarme en los medios de comunicación, que son de prestigio, que se ha dejado llevar por mentiras tendenciosas y un reportaje tendencioso, porque decían que no cuento con título universitario y he traído acá, físicamente, mi grado de bachiller y mi título universitario, toda vez que la evaluación del personal incorporado dentro del Congreso se estima y se estila que exista una verificación exhaustiva de los jefes de Recursos Humanos y de todo el personal de Recursos Humanos”, sostuvo.

“S bien no cuento con el título de maestría, cuento con mis estudios culminados, tal cual el perfil [profesional que] lo ha mencionado el oficial mayor. Está dentro de esta casa de estudios, que no es la [universidad] Sipán ni la corporación Vallejo, sino que es el Centro de Altos Estudios de Defensa Nacional del Mindef, el CAEM”, agregó.

Asimismo, Lozano Millones hizo un "mea culpa" por el cuadro de César Acuña en su oficina, aunque lo justificó alegando que estaba en un lugar que no era de "libre acceso" al público y que no se estaba haciendo actividad proselitista con la imagen.

"Hago un mea culpa de poder tener el cuadro dentro de mi oficina como tal. Sin embargo, hay que tener en consideración que esta no es de libre acceso, es decir, que no tiene acceso al público en general”, indicó.

“Señor presidente, hablar de neutralidad significa encontrarnos en un proceso electoral realizando una campaña proselitista, algo que no se ha hecho dentro de la oficina del Centro de Modalidades Formativas", añadió.

Además, según dijo, "ninguna norma" señalaba alguna disposición concreta sobre un cuadro como el referido y que, "cuando se emitió el comunicado por parte de la Oficialía Mayor, ese cuadro fue descolgado y llevado a mi domicilio".

Elio Riera: "Mientras que no exista ninguna limitación legal, no se está cometiendo ningún delito"

Por su parte, Elio Riera, en declaraciones a la prensa, indicó que Lozano Millones no había cometido ningún delito y que sus reuniones con alcaldes y gobernadores de APP se debían a que el Centro de Modalidades Formativas es "una oficina pública".

"Mientras que no exista ninguna limitación legal o exista una restricción, no se está cometiendo ningún delito […] Lo que se ha tocado el día de hoy es si esta oficina ha sido creada o si está cumpliendo con los objetivos trazados por el Congreso. De acuerdo a la exposición que hemos podido presentar hoy, se ha cumplido todos los objetivos presentados en su oportunidad", indicó.

"Yo hago mía finalmente la declaración del presidente de la Comisión de Fiscalización, que ha dicho que es una oficina pública […], ¿pero se ha cometido algún delito? De ninguna manera. ¿Está restringido ello? ¿Ha sido observado en algún momento? ¿Existe algún procedimiento administrativo con respecto a ello? De ninguna manera", agregó.

En otro momento, se refirió a la resolución del pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió que su patrocinada incurrió en una infracción al colgar una fotografía de César Acuña en su oficina.

"Se ha iniciado un procedimiento administrativo. El inicio de un procedimiento administrativo genera que el administrado presente descargos, yo he presentado descargos […] El inicio de un procedimiento administrativo no genera de por sí responsabilidad administrativa. He presentado los descargos […] Hay un procedimiento de investigación y sigue su procedimiento regular", aseveró.

"Este procedimiento administrativo genera una doble instancia, la posibilidad de criticar y de rebatir, y es lo que hemos hecho. Entonces, oportunamente ya se presentaron los descargos respectivos y esperaremos que la doble instancia pueda cuestionar ello y, en su momento, revocarla, porque considero que no hay ninguna vulneración", acotó.

Cabe destacar que a su salida de la Comisión de Fiscalización, Yessenia Lozano se excusó de declarar a la prensa alegando que, para ello, requería de autorización del Oficial Mayor a través de un documento.

Yessenia Lozano dijo que declararía a la prensa únicamente con autorización del oficial mayor del Congreso.Fuente: RPP

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, consultado hoy sobre si Lozano Millones sería sancionada por el Congreso tras la resolución del Jurado Electoral Especial, indicó que el Parlamento tiene su "comisión de procesos".

"El Congreso ha dispuesto que se le abra una investigación por parte de la Comisión de Procesos Administrativos Sancionadores del Congreso, que tiene 45 días. La citarán, tomarán los descargos que corresponden y emitirán un pronunciamiento. Sobre eso, tomaremos una decisión", sostuvo.

"En un estado de derecho, uno se guía por leyes y aquí en el Congreso, como todo sector público, tenemos una comisión de procesos", puntualizó.