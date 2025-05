Vocero de APP defiende nombramiento de Yesenia Lozano en el Congreso y niega irregularidades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Elio Riera, recientemente designado como vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), afirmó que no existe ninguna irregularidad en la designación de Yessenia Lozano como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República, pese a que percibe un salario superior a los 19 mil soles y solo cuenta con el grado de bachiller en Derecho.

De acuerdo con el Reglamento del Legislativo, la formación académica de la militante de APP solo le permitiría ocupar un cargo técnico con una remuneración aproximada de 6 000 soles, es decir, menos de un tercio del sueldo que actualmente percibe como jefa de la mencionada oficina.

Al respecto, Riera sostuvo en el programa Prueba de fuego de RPP que “no existe ningún quebrantamiento legal ni norma que se haya vulnerado” en el nombramiento de Yessenia Lozano.

“Esta Oficina de Modalidades Formativas data del año 2022, creada expresamente bajo autonomía presupuestaria del Congreso de la República y bajo determinados estándares es que finalmente se asignó un personal de confianza a esta labor. ¿Algo irregular con respecto a ello? Considero que no”, afirmó el letrado.

Consultado sobre la falta de registro oficial de los títulos de Lozano -quien habría declarado tener una maestría en Gestión Pública- el vocero de APP indicó que esa discusión no invalida el procedimiento seguido.

“Para alcanzar este cargo de confianza tiene que seguir un procedimiento regular. No basta con que sencillamente se asigne por el presidente del Congreso. Tiene que seguir un procedimiento regular por el área presupuestaria del Congreso. Entonces, ¿se siguió este procedimiento? Claro que sí. Si no, sin duda alguna, no habría pues una verificación jurídica, administrativa y presupuestaria. Ha seguido los cánones regulares”, expresó.

“De aquí a requerir, y por qué no, que todos los funcionarios públicos tengan maestrías y doctorados es otro tema. ¿Pero se escapa del marco de lo legal? De ninguna manera”, añadió.

Asimismo, afirmó que APP ratifica a Yessenia Lozano en el cargo y descartó su remoción, al sostener "que no ha cometido ninguna irregularidad”.

Con relación a la presencia de una gran fotografía de César Acuña en la oficina de Lozano Millones, Elio Riera admitió que “no era necesaria” y consideró que el uso de espacios públicos debe ceñirse estrictamente a fines institucionales. Sin embargo, descartó que esto implique un acto ilegal o partidario.

Finalmente, rechazó que APP esté copando el Legislativo con puestos creados para beneficiar a sus allegados.