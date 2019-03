Yonhy Lescano dio dos versiones acerca del caso de acoso a una periodista. | Fuente: Congreso de la República

El congresista Yonhy Lescano descartó la tarde de este viernes que haya hostigado a una periodista que lo denunció por acoso sexual y aseguró que su celular había sido manipulado por terceras personas. Sin embargo, esta mañana ofreció una versión distinta en una entrevista.

El diario Perú 21 consignó la transcripción de una conversación telefónica entre el legislador de Acción Popular y una redactora del medio, en la cual Lescano dijo que desconocía el caso y deja entrever que no sabía quién era la periodista acosada.

En el díalogo, la redactora le menciona que ciertos rumores lo señalan a él de ser el congresista acosador. Él muestra su sorpresa por los dichos y pregunta por la persona que lo sindica.

"Lo que se dice es que el mensaje ha salido de su número", le explica la redactora. "¿Usted no ha sido?", le consulta. A lo que Lescano responde: "Imposible. Hay que ver quién es la persona... Que lo ha denunciado".

La redactora le comenta que no lo han denunciado, sino que "son rumores que están circulando". "No, yo tendría que contestar algo claro, no sobre rumores", le contesta él. Ella insiste: "En todo caso le pregunto, ¿usted no es el congresista?". "No, de ninguna manera", zanja el congresista.

La versión de esta tarde



Esta tarde, Lescano fue entrevistado luego de que se hiciera pública la denuncia por acoso sexual en su contra. En esta última declaración, Lescano explicó que el celular desde el que se enviaron mensajes a la periodista fue “manipulado por otras personas”.

El acciopopulista comentó que él siempre entrega su teléfono a seguridad y que ellos habrían estado con otras personas que enviaron los mensajes. "Los miembros de la seguridad que sabían que el teléfono quedó en manos de ellos. Ese día les pedí una explicación a ellos y parece que estuvieron con otras personas, es cuestión de entender que en ese momento no tenía el teléfono", comentó a Canal N.

También comentó que cuando vio los mensajes al día siguiente se comunicó con la agraviada y que le explicó que él no había enviado los mensajes. Agregó que ella entendió, por lo que no entendía la acusación.

“Es una situación que la señora sabía que no venía de parte mía sino de terceros, se le explicó y entendió. El mismo día que pasó como me enteré al día siguiente de que habían mensajes le expliqué, ella me escuchó entendió y el asunto quedó ahí, pero ahora viene con una imputación”.