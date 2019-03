Víctor Andrés García Belaunde dijo que posiblemente este miércoles la bancada de Acción Popular se reunirá para decidir el futuro de Yonhy Lescano. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Víctor Andrés García Belaunde se refirió sobre el caso de su colega de bancada Yonhy Lescano, luego de que el comité partidario de Acción Popular se reuniera este lunes para tratar el asunto del legislador acusado de acoso sexual.



“No hemos blindado a nadie en el pasado y no vamos a blindar a nadie en el presente, sea de casa o no sea de casa”, dijo García Belaunde a la prensa. A la par, indicó que el partido respaldará cualquier tipo de investigación contra Yonhy Lescano.



Sin embargo, arremetió contra el fujimorismo a quien acusó de un “evidente aprovechamiento político” tras el sonado caso de Yonhy Lescano. “(Los fujimoristas) estarán muy alegres y bailando en un solo pie. Están muy contentos. Les hemos dado un poco de carne a esos leones”.



“Esperemos que haya coherencia (en ellos). No podemos medir a las personas con varas diferentes por temas iguales”, expresó el legislador en referencia a las investigaciones contra los congresistas de Fuerza Popular Luis López Vilela y Moisés Mamani, también investigados por temas de acoso.



Asimismo, adelantó que es posible que el miércoles los integrantes de la bancada de Acción Popular se reúnan para tratar el futuro de Yonhy Lescano su desenvolvimiento en el grupo.



En un comunicado, Acción Popular expresó que respaldará las investigaciones por la Comisión de Ética del Congreso y por el Ministerio Público contra Yonhy Lescano, y hace votos “para que se respete escrupulosamente el debido proceso”.