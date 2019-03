El parlamentario negó la acusación en su contra. | Fuente: RPP

El parlamentario de Acción Popular, Yhony Lescano, se pronunció este viernes respecto de la denuncia por acoso sexual que le realizó una periodista.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario consideró que la denuncia en su contra “no tiene sentido” y dijo que él no necesita acosar, porque tiene una familia.

“No necesito, tengo mi esposa, tengo mis hijos. No hay necesidad de acosar a una periodista eso no tiene ningún sentido”.

Sobre mensajes

Lescano reiteró que los mensajes que le valieron la denuncia por parte de la periodista fueron enviados por un tercero, cuando dejó su teléfono a su personal de seguridad. Agregó que ellos darán su declaración a la Comisión de Ética.

“Los dos señores de seguridad saben que les he reclamado y ellos van a declarar en la comisión de Ética quién ha estado manipulando el teléfono y eso se lo expliqué a la señora periodista no en esos términos detallados, pero dije que no había escrito yo eso sino un tercero”.

Vínculo con la denunciante

El legislador acciopopulista comentó también que él tenía una relación cordial con la denunciante y que el contenido total de su conversación así lo demuestra. Agregó que no sabía por qué le estaba acusando si es que en un comienzo conversaron sobre los mensajes y el parlamentario le explicó cómo se dieron.

“En segundo lugar con la periodista que ha denunciado yo tengo una cordial amistad lo cual se podría acreditar revisando los chats anteriores y posteriores a los publicados (…) No sé qué ha pasado nos está haciendo daño porque no necesito acosar a nadie”.