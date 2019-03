El denunciado parlamentario realizaba una intervención cuando a sus espaldas se escuchaban críticas por parte de congresistas del Aprismo. | Fuente: Congreso de la República

El congresista de la República, Yonhy Lescano, quien fue denunciado hace unos días por una periodista por presunto acoso sexual, continúa asistiendo a las sesiones del Congreso. Esta vez su intervención fue motivo de crítica por parte de los integrantes de la bancada del aprismo.

Fue en medio del debate en que se planteaba la moción de interpelación en contra del ministerio del Interior, Carlos Morán, por la presunta interceptación de las comunicaciones en contra de Alan García, que el congresista Lescano pidió la palabra.

"La moción presentada por el partido Aprista es simplemente una manipulación política para evitar que el señor Alan García Pérez pueda responder ante la justicia", decía Lescano mientras que a sus espaldas podía escucharse las voces de los congresistas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder criticando su participación.

Desde el minuto 38:50 se escucha la intervención de Lescano y las palabras de sus colegas apristas.

🔴 [EN VIVO] Se reinicia la Sesión de #Pleno, sigue la transmisión a través de Canal Congreso. Publicado por Congreso de la República del Perú en Viernes, 8 de marzo de 2019

"¿Cómo va hablar este hombre? No deberías hablar oye. Cállate la boca. A ver qué van a decir las congresistas mujeres", decían los congresistas mientras Lescano continuaba hablando y mostrando su oposición a la moción aduciendo que con esto "el parlamento nacional no se puede prestar a los juegos de los corruptos.

'Sacar sin garantías'

En otro momento, el congresista fujimorista Víctor Aldbrecht exigió a Lescano que se disculpara por "haber mancillado su honor". Momento que aprovechó Lescano para defenderse de las acusaciones.

"Yo no le he imputado absolutamente nada, eso vaya a reclamarle la prensa o redes sociales [...] Sus acciones y las acciones de estos señores (en alusión a los Apristas) demuestran claramente que en este Congreso no quieren investigar nada a Yohny Lescano, lo quieren sacar sin las garantías, sin los principios que establece la ley, es un hombre incómodo para este congreso que está acusado de graves casos de corrupción", señaló.