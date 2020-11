Elecciones internas con la modalidad de un militante, un voto se realizarán el 29 de noviembre | Fuente: Andina

Solo una minoría de partidos políticos realizará elecciones internas que podrían ser calificadas de competitivas al tener más de una lista de precandidatos. Se trata de Acción Popular (AP), Partido Morado (PM), el Partido Aprista Peruano, Todos por el Perú, Renacimiento Unido Nacional y Unión por el Perú.

Solo en Acción Popular, Partido Morado y el APRA se elegirá a sus candidatos bajo la modalidad de un militante, un voto.



¿Cuáles son los factores que lleva a los partidos a no tener competencia interna democrática? La politóloga y docente de la Universidad del Pacífico, Paula Muñoz, explicó que esta situación se debe a que un grupo de partidos si bien están registrados en papel, no tienen vida orgánica. “No tienen militancia que demande participación”, dijo.

Alonso Cárdenas, especialista en ciencias políticas y columnista de RPP Noticias, nos recuerda que la gran mayoría de partidos con inscripción son “vientres de alquiler”. “Tienes el cascarón y lo puedes hacer al mejor postor”, indicó. Cárdenas dijo que el voto preferencial y los partidos cascarón han derivado en que el Perú se convierta en el país con “mayor fragmentación política de América Latina. Es algo inédito y es un elemento muy dañino para la estabilidad democrática de un país”.



Muñoz también indica que, dentro del espectro del sistema partidario, hay algunas agrupaciones que sí están más organizadas y tienen una base amplia de militantes; sin embargo, son partidos centralistas, “donde su Comité Ejecutivo tiene mucho poder y la militancia no tiene peso”.



“Hay resistencia de dirigencias partidarias a hacer participar a la mayoría de militantes directamente. Un caso muy típico de eso fue el APRA, a pesar de que dentro del APRA ha habido una facción que demandaba la selección de candidaturas, a través del mecanismo, un militante, un voto, había otra facción que lo resistía”, indicó. “Entonces, esos son los extremos: de un lado, no hay organización y al otro extremo, una cúpula dirigencial que no quiere perder poder”, añadió.



El politólogo Arturo Maldonado también hace hincapié que elecciones democráticas con la modalidad de un militante, un voto “puede generar resultados que vayan en contra de un caudillaje interno de partidos”.

“Los partidos tienen candidatos casi naturales; por lo tanto, personas allegadas a esos caudillos o líderes quisieran estar en puestos importantes de las listas congresales y esto puede ser revertido en elecciones más democráticas”, dijo.



Paula Muñoz indica que una condición clave para que se califique que las internas en partidos con más de una lista serán competitivas es que el padrón electoral sea “aceptado y respetado por toda la militancia”. “El padrón define cuál es el universo de votantes, si todos están incluidos, debería ser un proceso competitivo”, dijo.

La reforma política aprobó que este proceso de democracia interna sea supervisado por entes electorales, por lo que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la institución responsable en verificar los padrones electorales de los afiliados que usarán las organizaciones políticas en sus elecciones internas.

Edmundo del Águila, Yohnny Lescano, Luis Enrique Gálvez y Alfredo Barnechea competirán por ser el candidato oficial de Acción Popular. | Fuente: Andina/Facebook

Acción Popular

Este partido presenta cuatro fórmulas electorales. Los precandidatos son Yonhy Lescano, Alfredo Barnechea, Edmundo del Águila y Luis Enrique Gálvez.

Para Alonso Cárdenas, las cuatro listas representan la “multiplicidad de liderazgos” en Acción Popular; sin embargo, señala, ideológicamente no son similares. “Unos están un poco más a la derecha y otros a la izquierda. Esto tampoco ayuda a la consolidación de un partido político. Dentro del partido, también existen estos caudillismos que en muchos casos son contradictorios porque tienen una visión enfrentada de qué hacer con la cosa pública”, indicó.

Arturo Maldonado apunta que estas listas dejan en evidencia las divisiones internas en Acción Popular y que los militantes se podrían decantar por precandidaturas extremas expresadas en Barnechea y Lescano. “Ambos tienen un perfil político y más mediático de cara a las elecciones generales”, dijo.

En una última encuesta de intención de voto de Ipsos, Barnechea y Lescano aparecían con un 3%. ¿Esto será tomado en cuenta por los militantes? Maldonado apunta que la viabilidad de las candidaturas importa para los afiliados, aunque también pesará mucho en su elección “otros factores como el perfil que han tenido los precandidatos en la política peruana, los militantes están atentos a eso, más que a las encuestas”.

Carolina Lizárraga y Alejandro San Martín serán rivales de Julio Guzmán en las primarias del Partido Morado. | Fuente: Andina/Facebook

Partido Morado

En el Partido Morado compiten Julio Guzmán, Carolina Lizárraga y Alejandro San Martín por la candidatura presidencial.

Alonso Cárdenas consideró que el liderazgo de Julio Guzmán “está muy mellado” tras el incidente que protagonizó al difundirse imágenes en las que se le ve salir corriendo de un incendio en un departamento. Este hecho ha sido utilizado por Lizárraga para el hashtag de su campaña #YoNoMeCorro. “Me parece creativo y a la vez es un mensaje muy directo a Julio Guzmán”, dijo Cárdenas, quien cree que sería interesante que el Partido Morado sea liderado por una mujer. “Si bien fue la zarina anticorrupción del gobierno de Alan García, ella podría tener un performance interesante”, sostuvo.

Para Arturo Maldonado, la candidatura alternativa de Lizárraga sorprende porque ella fue parte de la fórmula presidencial de Guzmán en las elecciones del 2016. “Ahora se ubica en un polo divergente y sorprende porque uno pensaría que formaba parte de su coalición interna”, dijo. Si bien Guzmán es el constructor del partido y puede tener la legitima intención de ser el candidato presidencial, es grato también el surgimiento de candidaturas alternas, consideró Maldonado.

Juan Carlos Sánchez, Nidia Vilchez y Rafael Zevallos son los precandidatos por el APRA. | Fuente: | Fuente: Andina

Partido Aprista

Para enfrentar sus primeras elecciones generales tras el fallecimiento del expresidente Alan García, en el APRA se han presentado tres listas. Una está encabezada por Nidia Vílchez, otra por Rafael Zevallos y la última por Juan Carlos Sánchez. El antecedente más reciente son las últimas congresales, en las que el partido aprista no logró superar la valla electoral, por lo que en estas elecciones generales están obligados a superarla para conservar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Cárdenas dijo que, a diferencia de Vílchez, los otros dos precandidatos no son conocidos ante la opinión pública y consideró que el deterioro del partido aprista ha sido constante, por lo que necesita una refundación total. “No son las primeras elecciones que la pasa mal. Las elecciones del 2016 de milagro pudieron alcanzar la valla electoral por un salvavidas que le lanzó el Jurado Nacional de Elecciones en el último momento”, recordó.

Maldonado cree que en el APRA más que aspirar a las presidenciales, priorizarán la lista congresal, debido a que el partido se “está jugando su vida, su permanencia en el sistema”. Consideró que los tres precandidatos no son personas con una destacada trayectoria política, y aunque Nidia Vílchez haya sido ministro durante la gestión de Alan García, no cree que sea muy reconocida públicamente. “Creo que el partido aprista va a enfatizar más que la candidatura presidencial, cuyas figuras no tienen perfil mediático, se concentrarán en la lista congresal para jalar votos que logren su mantenimiento de la inscripción”, dijo.

¿Fortalecidos o divididos tras las internas?

Tanto Maldonado como Muñoz concuerdan que durante una competencia interna se podría generar ambientes de polarización, sin embargo, un signo de madurez político es que la facción que pierda respalde y apoye a la ganadora.

“Si la facción que pierda acepta el resultado y termina en la elección general, apoyando el candidato ganador, es un síntoma de madurez partidaria que no se ve en el Perú desde hace un tiempo”, consideró Maldonado.

“No hay que ver la competencia como un factor de división siempre. Eso va a depender del nivel de madurez democrática política que tienen los militantes y las diferentes facciones para aceptar que algunos ganaron y otros perdieron y seguir adelante como colectivo. Puede ser que algunos resulten más rivales, pero en otros el resultado sea más legítimo, porque finalmente se resuelve esta tensión interna con bases y ganó la posición que tenía más militantes y fortalece a todos, porque la candidatura va a tener más legitimidad dentro del partido”, sostuvo Muñoz.

RUNA, UPP Y TODOS POR EL PERÚ En Todos por el Perú han presentado tres listas, cuyos precandidatos son el exgobernador Fernando Cillóniz, Oscar Quintanilla Ponce de León y Ulises Montoya. En la agrupación Renacimiento Unido Nacional, hay dos listas encabezadas por el excongresista Richard Arce y por Ciro Gálvez. En Unión por el Perú están las precandidaturas de Isaac Serna y José Vega Antonio. Estos partidos elegirán a sus candidatos a través de la modalidad de delegados. Para este proceso, se utiliza el sistema “un militante - un voto”, donde los afiliados eligen a alguien que los represente (delegado). Posteriormente, estos grupos de delegados votan por los aspirantes a candidatos.

