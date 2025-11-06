Alfonso López Chau promete propiciar la derogación de las leyes "procrimen" si llega a la Presidencia de la República

El precandidato presidencial espera que el jefe del Estado “garantice” unas elecciones "limpias y transparentes".

El precandidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, criticó al Congreso de la República, cuya desaprobación ciudadana supera el 90 %, por haber aprobado leyes que, a su juicio, han favorecido al crimen organizado.



“De ser gobierno, lo que haríamos es propiciar que se deroguen esas leyes”, prometió durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, al tiempo que afirmó que la clase política ha envilecido a la sociedad peruana.



López Chau consideró que el mandatario José Jerí tiene dos opciones: “o continúa las viejas mañas de ser un presidente de transacción o es auténticamente un presidente de transición”.



“Recomendaría al presidente Jerí que haya una ley universal. Que cuando uno es elegido presidente, no le debe ningún favor a nadie, ni al partido que lo propuso. En ese momento, el presidente solo se debe a la nación y al pueblo”, dijo.



Recientemente, Alfonso López-Chau dio a conocer, ante empresarios en la CADE Ejecutivos 2025, sus propuestas económicas. En su intervención señaló que la economía no es independiente de la política.



"Cuando la política se corrompe, cuando la justicia se compra, cuando el Estado se arrodilla ante las mafias, la economía también se desploma", expresó.