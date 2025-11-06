Últimas Noticias
Alfonso López Chau promete propiciar la derogación de las leyes "procrimen" si llega a la Presidencia de la República

Alfonso López Chau
Alfonso López Chau, durante la entrevista en RPP TV. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El precandidato presidencial espera que el jefe del Estado “garantice” unas elecciones "limpias y transparentes".

El precandidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, criticó al Congreso de la República, cuya desaprobación ciudadana supera el 90 %, por haber aprobado leyes que, a su juicio, han favorecido al crimen organizado. 

“De ser gobierno, lo que haríamos es propiciar que se deroguen esas leyes”, prometió durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, al tiempo que afirmó que la clase política ha envilecido a la sociedad peruana.

López Chau consideró que el mandatario José Jerí tiene dos opciones: “o continúa las viejas mañas de ser un presidente de transacción o es auténticamente un presidente de transición”.

“Recomendaría al presidente Jerí que haya una ley universal. Que cuando uno es elegido presidente, no le debe ningún favor a nadie, ni al partido que lo propuso. En ese momento, el presidente solo se debe a la nación y al pueblo”, dijo.

El precandidato presidencial espera que el jefe del Estado “garantice” unas elecciones “limpias, transparentes y creíbles para todo el mundo”. 

Recientemente, Alfonso López-Chau dio a conocer, ante empresarios en la CADE Ejecutivos 2025, sus propuestas económicas. En su intervención señaló que la economía no es independiente de la política.

"Cuando la política se corrompe, cuando la justicia se compra, cuando el Estado se arrodilla ante las mafias, la economía también se desploma", expresó.

El Congreso peruano volverá a ser bicameral en las Elecciones Generales 2026, con la creación del Senado y la Cámara de Diputados, después de más de tres décadas de vigencia del sistema unicameral. El nuevo diseño legislativo busca fortalecer la representación y mejorar la revisión de leyes. Conoce quienes son los precandidatos a la Cámara de Senadores.
Alfonso López Chau Elecciones 2026

