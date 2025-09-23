Arturo Fernández sentenciado: ¿podrá salvar su candidatura presidencial tras condena por difamación?

El aspirante de “Un Camino Diferente” enfrenta una condena en primera instancia que lo inhabilita de postular de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Su futuro político depende de una apelación.

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo ha condenado al exalcalde de esta ciudad, Arturo Fernández, a un año de prisión efectiva por un caso de difamación y esta decisión ordena su captura y detención para su internamiento en el penal trujillano El Milagro.

Este proceso judicial inicia ante una denuncia del 2023 de Julio Morillas Rodríguez, trabajador de la comuna trujillana, quien manifestó ser víctima de ataques y expresiones difamatorias por parte de la ex autoridad.

Fernández no es sólo un exalcalde, actualmente es el precandidato presidencial para las Elecciones Generales 2026 por el partido Un Camino Diferente y la ley electoral tiene reglas muy claras respecto a todo candidato con sentencia firme.

¿Un condenado puede postular a la presidencia?

José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral explicó al respecto: “de acuerdo con el artículo 34-A de la Constitución que fue incorporado a la Carta Magna en el año 2020 mediante una reforma constitucional que hizo el Congreso, ninguna persona que cuente con una sentencia condenatoria por delito doloso en primera instancia, podrá ser candidato en las elecciones.

¿Arturo Fernández tiene agotadas todas sus posibilidades?

Villalobos explica que al tratarse de una primera instancia, Arturo Fernández puede apelar para que esta decisión sea revisada. “De acuerdo con la Constitución no podría postular, pero la única posibilidad para que pueda hacerlo es apelando dicha sentencia, y el resultado de la apelación debe serle favorable antes del 23 de diciembre de este año, fecha en que vence el plazo para inscribir la lista de planchas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales”, precisó.

Positivismo en Un Camino Diferente

Tras conocerse el fallo judicial, en la cuenta oficial de Facebook del precandidato Arturo Fernández, un comunicado firmado por el secretario general del partido Un Camino Diferente, se afirma que el candidato presidencial de esta agrupación sigue siendo Fernández.

“Para tranquilidad de todos, quiero informarles que el Dr Arturo Fernández sigue siendo nuestro candidato presidente! (...) Se habrá perdido una batalla, pero no la guerra, con evidentes signos de persecución política, porque está subiendo como la espuma, la corrupción pretende poner obstáculos judiciales. (...) El día de hoy se está apelando la prevaricadora sentencia política. Tengamos en cuenta que la elección de la plancha presidencial es en diciembre, tiempo más que suficiente para que una sala de apelaciones imparcial, revoque dicha nefasta resolución…” se lee en el post.