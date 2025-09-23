Domingo Pérez sobre Tomás Gálvez: "Esperemos que se nos permita laborar y continuar con independencia y autonomía"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El magistrado José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, en declaraciones a la prensa brindadas este martes, se pronunció en torno a la reciente designación del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación interino, tras la suspensión de Delia Espinoza por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se sabe, en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, convocada por el magistrado Pablo Sánchez, dicha instancia de dirección del Ministerio Público designó en el referido cargo a Gálvez Villegas, luego de que Sánchez declinara a asumir el puesto, al igual que la magistrada Zoraida Ávalos.

A pocas horas de asumir el cargo, en declaraciones exclusivas a RPP, Gálvez fue consultado por declaraciones que hizo semanas atrás en donde señaló que, de ser titular del Ministerio Público, expulsaría a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Al respecto, dijo que realizará el “análisis” correspondiente.

“Vamos a evaluar y hacer el diagnóstico y, en función de eso, con criterios objetivos, se tendrá que tomar la decisión”, remarcó.

Domingo Pérez: "Esperemos que se nos permita laborar y continuar con independencia"

Al respecto, Pérez Gómez indicó que, desde la Fiscalía, siempre ha rechazado las declaraciones "que no eran ciertas" de Tomás Gálvez respecto al trabajo del Equipo Especial Lava Jato y dijo esperar que se les permita "laborar y continuar con independencia y autonomía".

"Siempre hemos manifestado y hemos rechazado las afirmaciones que hizo el doctor Gálvez, diciendo palabras o afirmaciones que no eran ciertas, sobre todo de la conducta y la labor que hemos desarrollado, tanto el fiscal Rafael Vela como yo en el equipo Lava Jato. Esperemos que se nos permita laborar y continuar con independencia y autonomía", afirmó.

En esa línea, destacó "los resultados" obtenidos por el equipo especial, donde remarcó que "la efectividad es del 100 %", y refirió que el alto cargo que ahora ocupa Gálvez Villegas no impide tener una "posición" respecto a sus afirmaciones en contra de su labor.

"Los resultados están allá. Todos los juzgamientos del caso Lava Jato han concluido con condena, no hay ningún caso que haya sido absuelto; por lo tanto, la efectividad es del 100 %", aseveró.

"El doctor Tomás Gálvez es el fiscal de la Nación interino designado por sus pares y entendemos de que él es el que tiene que dirigir la institución, pero eso no obsta que podamos tener una posición en relación a las afirmaciones que él ha venido realizando, cuestionando y descalificando el trabajo del equipo Lava Jato, cuando todas las condenas que se han logrado sobre los grandes casos de corrupción y crimen organizado en el país son producto de la labor del caso Lava Jato", continuó.

Finalmente, José Domingo Pérez expresó su preocupación respecto a que "políticos" con investigaciones en curso hayan "saludado" la designación de Gálvez Villegas.

"Y, por último, cuando investigados, cuando abogados de investigados, de acusados; cuando políticos que están siendo investigados por graves delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado, saludan la presencia del doctor Tomás Gálvez en la Fiscalía de la Nación, a nosotros sí nos llama la atención, nos llama también la preocupación, pero esperemos que, como lo ha indicado el señor Tomás Gálvez, se pueda respetar la labor que estamos realizando en el equipo Lava Jato y que se pueda corregir esta percepción de que se está cooptando el sistema de justicia en nuestro país", puntualizó.