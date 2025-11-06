CADE 2025: las reacciones de los empresarios ante la cédula electoral más grande en la historia del Perú

En el cierre de la 63ª edición de CADE Ejecutivos, líderes del sector privado alertaron sobre los desafíos que traerán las Elecciones Generales 2026 y coincidieron en la urgencia de un voto informado.

La 63ª edición de CADE Ejecutivos, el foro empresarial que organiza año a año IPAE Acción Empresarial, llegó a su fin y su último día de jornada estuvo centrado en el ámbito electoral, poniendo énfasis en elegir con responsabilidad, ya que el 12 de abril del 2026 se realizarán las Elecciones Generales.

Justamente, los asistentes pudieron escuchar las ponencias de los precandidatos presidenciales Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), sobre su visión de país y los aspectos que deben mejorarse en economía, seguridad, educación, entre otros.

El marco fue propicio para conocer la opinión de líderes empresariales sobre los desafíos que traerán las elecciones. La cobertura electoral de El Poder en tus Manos de RPP, entregó la simulación de la extensa cédula electoral que será usada en los comicios, una hoja que se proyecta en 42 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo, la más extensa en la historia electoral peruana al reunir a 39 agrupaciones en competencia.

"La realidad supera a la ficción"

Ricardo Fernández, socio de AMROP y presidente de L+1 al ver la cédula, señaló:

“La realidad supera la ficción. No tengo palabras… ya tenemos un problema con los votos en blanco y los votos viciados, esto va a ser un problema con los votos equivocados, porque la gente se va a equivocar votando y no quiero imaginar las colas que van a haber en los centros de votación, y estoy hablando solo de la forma, del acto de votar. Pero esto refleja mucho más, refleja que 39 partidos políticos -39 asociaciones porque no son partidos- quieren una cuota de poder. Eso es lo que está detrás. Es imposible pensar que hay 39 formas distintas de gobernar un país como el nuestro”, comentó.

Al preguntársele sobre su visión de país, el empresario opinó: “yo sueño con un país más justo, pero que abrace las diferencias que tenemos porque somos un país diverso y desafortunadamente estamos haciendo que esta diversidad juegue en contra nuestro enfrentándonos entre peruanos cuando debería ser la fuente de nuestra riqueza. Todavía creo que hay la oportunidad de que el peruano vote informado, que el peruano vote por propuestas, no por simpatías, por fake news o con el antivoto; sino que vote en lo que cree”