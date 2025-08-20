Carlos Bruce anunció candidatura a la alcaldía de Lima por Somos Perú: "Es una ciudad a la deriva"

El actual alcalde de Surco descartó la reelección y afirmó que la capital “está a la deriva”. Su candidatura deberá definirse primero en las elecciones internas de su partido.

El actual alcalde de Surco y excongresista, Carlos Bruce, anunció que será candidato para la Alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con el partido Somos Perú.

“Así es. Hemos tomado la decisión de postular a esa candidatura, para lo cual primero estamos postulando a las elecciones internas dentro de mi partido Somos Perú, a fin de poder tener la nominación para ser candidato oficial de Somos Perú para Lima”, declaró a El poder en tus manos de RPP.





Bruce sostuvo que la capital atraviesa una situación crítica. Afirmó que los limeños enfrentan serias dificultades para movilizarse y desarrollarse en una ciudad que, según dijo, “está a la deriva”.

“Lima es mi ciudad, yo soy limeño, he vivido aquí toda mi vida. Y Lima necesita un cambio urgente. Es una ciudad a la deriva. Los limeños tenemos gravísimos problemas para vivir en esta ciudad. Nos dedicamos tres o cuatro horas solo para trasladarnos a nuestro centro de trabajo al día”, declaró.

Además, Carlos Bruce fue consultado sobre si evaluó quedarse en el distrito de Surco. El exministro reconoció que esa posibilidad estuvo sobre la mesa, pero quedó descartada tras la decisión del Congreso de no permitir la reelección de autoridades municipales.

“Todos los días recibo el pedido de los vecinos para que siga en el distrito, y efectivamente esa era una alternativa que estaba barajando. Pero quedó cerrada legalmente porque el Congreso no aprobó la reelección. Al final, creo que los surcanos, cuando tomen conciencia de que es imposible que me quede en Surco, estarán contentos de tener en Lima a un alcalde que también provenga de su distrito”, declaró.

En enero de este año, durante el programa Ampliación de Noticias de RPP, Carlos Bruce señaló adelantó que había la posibilidad de candidatear para la alcaldía de Lima: "Parece que nos están funcionando las cosas en Surco, siempre hay cosas por hacer, pero estamos avanzando y creo que podríamos hacer un buen trabajo en Lima. Así que es una muy buena posibilidad”, indicó.