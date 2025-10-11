Últimas Noticias
JEE de Trujillo advirtió nueva infracción de César Acuña por neutralidad electoral

Esta es la sexta resolución en el año, en la que está inmerso Cesar Acuña por acusaciones de vulnerar la neutralidad electoral.
Esta es la sexta resolución en el año, en la que está inmerso Cesar Acuña por acusaciones de vulnerar la neutralidad electoral.
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

De acuerdo con la resolución de la institución, al que tuvo acceso RPP, César Acuña vulneró la normativa vigente electoral debido a que publicó un video en el que hacía propaganda en favor de su organización política para las Elecciones Generales 2026.

Elecciones
00:00 · 02:02

El Jurado Electoral Especial de Trujillo informó sobre una nueva infracción de neutralidad electoral que habría cometido César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder del partido político Alianza para el Progreso (APP), tras la difusión de un video en las redes sociales de la autoridad.

De acuerdo con la resolución de la institución, al que tuvo acceso RPP, Acuña vulneró la normativa vigente electoral debido a que publicó un video en el que hacía propaganda en favor de su organización política para las Elecciones Generales 2026.

Según las imágenes que adjuntaron como prueba, se observó a Acuña declarando a los medios para decir que "ahora APP está de moda y la mejor opción para ser diputado o senador es Alianza para el Progreso".

El video fue publicado en el Facebook y Tiktok de la autoridad el pasado 2 de octubre, aunque días después se borró el contenido.

La resolución del Jurado Electoral Especial indicó, en su análisis, que en el video "se acredita un ánimo deliberado de influenciar en la intención de voto de los electores a favor de APP".

Además, el Jurado Electoral Especial de Trujillo instó a Acuña a que, "en lo sucesivo, se abstenga de interferir en el normal desarrollo del proceso electoral, debiendo mantener estricta observancia del deber de neutralidad, con el fin de garantizar contiendas electorales justas, imparciales y competitivas".

Cabe indicar que esta es la sexta resolución, en lo que va del año, en la que está inmerso Cesar Acuña por infracciones de vulnerar la neutralidad electoral.

Descargos de Acuña

Sobre el caso, César Acuña presentó sus descargos frente a la institución e indicó que su intervención no fue intencional sino espontánea y "sin intención proselitista", por lo que pidió que no se tenga una sanción como tal.

Por otro lado, el también gobernador de La Libertad dejó entrever que para este lunes, 13 de octubre, tomaría una decisión sobre si renuncia o no como gobernador regional para postular en las próximas elecciones.

César Acuña: JEE de Trujillo registra nueva infracción por neutralidad electoral ante video a favor de Alianza para el Progreso
César Acuña: JEE de Trujillo registra nueva infracción por neutralidad electoral ante video a favor de Alianza para el Progreso

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

César Acuña Alianza para el Progreso JEE jee trujillo El Poder en tus Manos

