César Acuña sobre gobierno de Dina Boluarte: "No ha hecho nada en tema de seguridad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), informó que su agrupación política respaldará las mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, en medio de la creciente ola de inseguridad y crisis política que atraviesa el país.

En declaraciones para la prensa tras una actividad protocolar en Trujillo, Acuña señaló que el actual gobierno “no ha hecho nada” en materia de seguridad ciudadana, motivo por el cual APP decidió apoyar una eventual destitución de la jefa de Estado.

“Este gobierno hasta ahora ha demostrado que no ha hecho nada el tema de seguridad. Entonces, por eso es por lo que nosotros, como partido, hemos tomado la decisión de apoyar la vacancia. Creo que esto es una muestra de que los partidos deben apoyar lo que la población pide a gritos y hoy la población pide a gritos seguridad en todo el Perú”, manifestó.

En ese sentido, reiteró que la decisión de su partido responde directamente al reclamo social y no a intereses políticos.

“El clamor de los peruanos ¿qué cosa quiere? Seguridad. APP no puede estar a espaldas de eso. APP tiene que respaldar lo que la población quiere. Por lo tanto, aquí no defendemos a la presidenta, acá defendemos a los peruanos”, aseguró.

Consultado sobre el cambio de postura de su agrupación política respecto al gobierno de Dina Boluarte, debido a que en ocasiones anteriores se mostró a favor de la gobernabilidad y la estabilidad política, factores que utilizó como argumentos para no apoyar intentos previos de vacancia presidencial o censuras de ministros.

“Ahora ya no estamos hablando de gobernabilidad, no estamos hablando de estabilidad. Estamos hablando de seguridad”, expresó.

Finalmente, negó mantener una relación cercana o reciente con la mandataria y aseguró que no ha sostenido comunicación con ella desde hace varias semanas.