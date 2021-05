Comisario sectorial de Chota: “un debate a espacio abierto en una plaza pública no presta las garantías del caso”

Ambos candidatos presidenciales acordaron debatir mañana sábado 1 de mayo. | Fuente: Andina

El comandante Julio Vásquez de la comisaría sectorial de Chota manifestó este viernes que realizar el debate a espacio abierto entre los candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, no reuniría las garantías del caso.

En declaraciones a RPP Noticias, el comandante dijo que se reunió con el alcalde de la ciudad de Chota, así como con el presidente y algunos dirigentes de las rondas campesinas, a quienes sostuvo que la forma en la que se busca dar este encuentro, no garantizan la seguridad.

“Les he hecho hincapié de que un debate a espacio abierto en plaza pública no presta las garantías del caso. No reúne, además, las condiciones de seguridad, tanto el escenario que está armado, para los candidatos, para el personal de prensa, para el personal de moduladores que va a tener que estar en este debate”, sostuvo.

Reunión previa a debate

Indicó también que los ronderos le manifestaron que mañana sábado 1 de mayo se reunirán con el candidato Pedro Castillo y que luego de eso se daría el debate entre ambos postulantes a la Presidencia de la República. Agregó que ha consultado quién organizaría el encuentro de los candidatos, pero que no obtuvo respuesta.

“Mañana está programado las rondas reunirse a las 10 de la mañana, tanto las rondas de Chota, Cutervo, Bambamarca y otras regiones. Van a venir algunos representantes, porque esta reunión estaba prevista para que la hagan con el candidato Pedro Castillo”, dijo.

“Hasta ahorita yo sigo preguntando quién es el que va a organizar el debate porque los ronderos me indican que ellos han organizado su reunión con el candidato, pero que posteriormente a eso viene el debate, lo cual ellos luego de la reunión que van a estar ahí en la plaza”, manifestó.

Manifestó también que han solicitado 150 efectivos policiales para que apoyen a la dependencia policial de Chota, pues no cuentan con el personal suficiente para garantizar la seguridad en un evento de esta magnitud.

