CPI: ¿Quiénes lideran la intención de voto para el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial del Callao?

Más de 15 candidatos postulan al Gobierno Regional del Callao. | Fuente: Andina

Dieciséis candidatos buscarán llegar al Gobierno Regional del Callao en las Elecciones Municipales y Regionales 2022 que se llevarán a cabo este domingo 2 de octubre. Cuando falta poco más de dos semanas, los candidatos Miguel Cordano (Contigo Callao) y Ciro Castillo (Más Callao) lideran la lista de preferencias con un empate técnico.

Según la última encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP Noticias, Cordano alcanza el 12.4% en la intención de voto y Castillo llega al 11.4%.

Mucho más rezagados se ubican Cluber Aliaga (Avanza País) con el 3.5%, María del Pilar Suárez (Fuerza Popular) con 2.8%, Miguel Monteverde (Por ti Callao) con 2.5%, Eugenio Córdova (Somos Perú) con 2.5% y Karen Rivera (Podemos Perú) con 2%.

En el pelotón de candidatos con menos del 2% de las preferencias se ubican Yanet Velásquez de APP (1.9%), Bruno Mendoza de Renovación Popular (1.5%), Miguel Ángel Gonzales del Partido Morado (1.4%), Juan Ruiz de Juntos por el Perú (0.8%), Ricardo Barrenechea de Callao Seguro (0.5%), Richard Antón de Viva el Callao (0.3%), Luz del Carmen Bazalar del FIM (0.3%), y Raul Segundo de PPP (0.1%).

A dos semanas de las elecciones, el porcentaje de electores que afirma que no votarán por ningún candidato o no precisa su decisión supera por mucho a cualquier aspirante al sillón de gobernador de la región Callao. En el primer caso, 19.6% dijo que no optará por ningún candidato y el 36.6% no preciso su voto.





La carrera a la alcaldía provincial del Callao

En el caso de la intención de voto para la elección del nuevo alcalde provincial del Callao, hay un líder indiscutible. Pedro Spadaro, actual alcalde del distrito chalaco de Ventanilla, encabeza las preferencias con un 27%, más veinte puntos porcentuales de quien se ubica en el segundo lugar.

Detrás de Spadaro se ubican Daniel Juan Malpartida Filio de Avanza País (4.9%), Carlos Alfredo Cox Palomino de Somos Perú (4.9%), Magda Angelica Cortez Medina de APP (3.3%), Marcos Antonio Pichilingue Gómez de Fuerza Popular (2.8%), Lista Provincia de Mas Callao (2.8%) y Renzo Ramírez Nieves de Podemos Perú (2.2%).

Los candidatos que obtienen menos del 2% de las preferencias son: Guillermo Augusto Aguilar Vásquez de Somos Callao (1.5%), Maritza Lucy Villa Huayllas de Renovación Popular (1.5%), Juan Carlos Alvarado Gallardo de Por ti Callao (1.3%), Robinson Óscar Espinoza Rosenthal del Partido Morado) (1.1%), Erika Jaquelin Arenaza Casaverde de Callao Seguro (0.9%), Cris Valery Villabos Muñoz del Frente Independiente Moralizador (0.8%), Luzmila Yalu Ayay Casas de JPP (0.8%), Julio César Pérez Bernal de Viva el Callao (0.5%) y Leoncio Javier Luna Yacila de PPP (0.5%)

En el caso de los candidatos para la alcaldía provincial, el número de encuestados que aún no precisa su voto también es alto, pues un 30.1% se manifestó en ese sentido, mientras que un 13,2% afirmó que no votará por ningún candidato.

Ficha técnica encuesta CPI

Objetivo de estudio: Intención de votos por candidatos a la alcaldia de distritos. Universo investigado: Población urbana del distrito investigado, hombres y mujeres de 18 a 70 años que residen y votan el jurisdicción. Técnica de encuesta: presencial en los hogares muestreados. Fecha de realización: Entre el 16 y 18 de septiembre.Población investigada: 777,814.Tamaño de la muestra: 700. Margen de error: +- 3.7%. Nivel de confianza 95.5%.