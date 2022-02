Encuesta de CPI | Fuente: Andina

El excongresista Daniel Urresti (Podemos Perú), lidera la preferencia electoral a la alcaldía provincial de Lima con un 15.9 %; seguido por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 14.6 %; y George Forsyth (Somos Perú), con 11.5 %, según la última encuesta de CPI difundida en el programa Punto Final.

De acuerdo con el sondeo, en el cuarto lugar aparece Ricardo Belmont con 7.9 %, seguido por Alberto Tejada (Acción Popular) con 5 %; Edde Cuellar (Acción Popular) con 3.4 %; Richard Acuña (APP) con 3.2 %; y Álvaro Paz de la Barra con 2.8 %.

Continúan en la preferencia electoral: Luis Molina (Avanza País), con 2.0 %; César Combina (Fuerza Popular), con 1.8 %; Jean Pierre Combe (Acción Popular), con 1.3 %; y otros con 0.8 %. Además, 17. 6 % de los encuestado no eligió a ninguno de los posibles candidatos en la tarjeta que se les presentó y un 12.3 % no sabe o no opina.

Omar Castro, gerente general de CPI, señaló que Daniel Urresti encabeza la encuesta por su relación con la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia al haber sido gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos.

"Vemos en la lista tres alcaldes de Acción Popular: Alberto Tejada, Edde Cuellar y Jean Pierre Combe. Entre los tres que son precandidatos de Acción Popular suman casi 10%, es decir que Acción Popular tiene el voto diluido ahí", indicó.

Desaprobación de Jorge Muñoz

El estudio de CPI revela que la desaprobación de la gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, alcanzó los 59. 1 %, mientras que la aprobación fue de solo un 23.2 %. Un 17.7 % no sabe o no opina.

"Un 61.8 % del nivel socioeconómico D y E desaprueba la gestión del alcalde Muñoz", dijo Omar Castro. Agregó que un 54.9 % lo desaprueba en el nivel socioeconómico en el A y B.



El gerente general de CPI explicó que la encuesta "bastante grande" se hizo con un barómetro de gestión de alcaldes en 11 distritos de Lima.

Ante la pregunta de cuál considera que es el problema más grave que afronta la ciudad de Lima y que debería ser resuelto por el actual alcalde Jorge Muñoz, un 77.1 % considera que es la inseguridad ciudadana, delincuencia, sicariato, extorsión y crimen organizado.

Asimismo, un 9.6 % cree que es el tráfico vehicular y la congestión vehicular, y un 3.4 % piensa que es la informalidad y el desorden público.

FICHA TÉCNICA

Encuesta efectuada por CPI entre 3 500 personas del 03 al 11 de febrero de 2021. Tamaño de la Muestra: 3 500 personas. Margen de error: +/- 1.7%.

