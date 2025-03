Duberlí Rodríguez sobre su incursión en política con Unidad Popular: "Estoy retornando a mi pasado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Ahora que estoy peinando ya más que canas creo que todavía puedo aportar a mi país en la política", dijo Rodríguez | Fuente: RPP

El expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez dejó en claro su intención de regresar a la política, esta vez como representante legal y personero titular de Unidad Popular. Rodríguez recordó que en el año 2017 fue elegido presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) e impulsó el Plan Nacional de Integridad contra la Corrupción, por lo que busca retomar "sus mejores años de juventud".

"Yo estoy retornando porque ese ha sido como mi punto de partida, mi génesis en la vida nacional. Entonces, estoy retornando a mi pasado y no retornando a un pasado digamos oscuro, sino que los mejores años de mi juventud los dediqué a la política y ahora que estoy peinando ya más que canas creo que todavía puedo aportar a mi país en la política", dijo en Ampliación de Noticias.

"Yo fui presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Ahí elaboramos el elemento teórico de la lucha contra la corrupción. Mediante decreto supremo, un documento que yo trabajé, se aprobó el Plan Nacional de Integridad contra la Corrupción, pero eso ya ha quedado en letra muerta, nadie se acuerda de eso. ¿Y ahí qué cosa habíamos planteado? Que en primer lugar tiene que estar la prevención de la corrupción y en segundo lugar la represión de la corrupción. Ahora solamente estamos yendo a la represión, es decir, al castigo. Pero nos olvidamos de formar valores, principios desde la niñez, que arranca desde el hogar, en la escuela", agregó.

Ciro Gálvez: "Hay recursos naturales de sobra, pero los peruanos no lo estamos disfrutando"

En tanto, Ciro Gálvez, representante de Renacimiento Unido Nacional (Runa), refirió que tenemos recursos de sobra para acceder a una mejora económica, pero no lo disfrutamos porque primero habría que darle carta libre a la inversión con un fin regulador mas no fiscalizador.

"Se ha cumplido con todas las etapas de inscripción de un partido, inclusive ya salió publicada la síntesis, y por razones que desconocemos hasta ahora, pese a haberse vencido con exceso, no se ha dado la resolución de inscripción, lo cual pone en serio peligro de que partidos Runa y varios otros más no participen en las elecciones generales, lo cual sería privar un derecho fundamental al voto y atentar contra la democracia", manifestó.

"Para salir adelante económicamente hay dinero de sobra, hay recursos naturales de sobra, pero los peruanos no lo estamos disfrutando. Y hay que dar carta libre a la libre inversión. El Estado tiene que ser un ente regulador, no fiscalizador. Pero nada de eso se puede hacer, no se puede crear empresas, no se puede generar trabajo para todos a través de su propia empresa, mientras en el Estado estén enquistados los corruptos", culminó.