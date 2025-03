Miguel Torres acusa a la Fiscalía de querer "hacer política" por diligencias contra Fuerza Popular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El excongresista y actual subsecretario general de Fuerza Popular (FP), Miguel Torres Morales, criticó este jueves a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por disponer el inicio de diligencias contra el partido fujimorista por un pedido de declaratoria de ilegalidad.

La solicitud fue presentada por la ciudadana Beatriz Cano, quien acusa a la agrupación de incurrir en una conducta antidemocrática en tres situaciones específicas: los casos ‘Cócteles’ y ‘Mamanivideos’, así como las alegaciones no probadas de fraude en las Elecciones Presidenciales de 2021, en las que Pedro Castillo se impuso sobre la lideresa de FP, Keiko Fujimori.

En Ampliación de Noticias, Torres Morales señaló que Cano está en su derecho de formular la denuncia, porque “es parte de su libertad”, pero acusó al Ministerio Público de “querer hacer política” al aceptar este tipo de requerimientos.

“Estamos hartos de que el Ministerio Público… gran parte del Ministerio Público se dedique a hacer política. Estamos hartos de que hayan dejado una parte de su labor de lucha contra el crimen, de perseguir a los delincuentes, de perseguir a aquellas personas que están matando a nuestros vecinos, a aquellas personas que están atentado contra la seguridad”, comentó.

“Queremos decirle que debe dejar de hacer política. Si quiere hacer política, que forme [su partido]”, agregó.

El excongresista también arremetió contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato que requirió 30 años y diez meses de cárcel contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y otros en agravio del Estado.

“Parece que Domingo Pérez es ahora una imagen a la que quieren llegar muchos. Decir: ‘Oye, esta persona hace cinco años se hizo famoso persiguiendo a los fujimoristas. Bueno, yo también quiero serlo’. Pareciese que ese es el objetivo. Y la verdad es que me da mucha pena, no solamente porque después de cinco años sabemos la falsedad de ese sujeto, de ese señor, sino que además la factura no la paga finalmente el partido político, sino la ciudadanía”, apuntó.

Asimismo, Torres Morales señaló que el partido aún no ha sido notificado por la Fiscalía y criticó que la mesa de partes hayan sido los medios de comunicación que informaron la disposición fiscal.

Finalmente, anunció que FP contribuirá con las pesquisas que disponga la Fiscalía.