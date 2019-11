Los candidatos al Congreso de la República, Rennan Espinoza (#1 Somos Perú) y Javier Altamirano (#3 Partido Popular Cristiano) plantearon la noche de este miércoles sus principales propuestas a ejecutar si es que logran un escaño en las elecciones del próximo 26 de enero.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, los postulantes sostuvieron que ya cuentan con proyectos de ley listos y que no esperan a llegar al Parlamento para recién trabajar. Ambos coincidieron en algunos puntos y se pronunciaron sobre sus propuestas.

El tema principal que planteó Rennan Espinoza fue el de la reforma política respecto de los diversos beneficios con los que cuentan los legisladores. En esa línea, sostuvo que es necesario eliminar la inmunidad parlamentaria, además, se refirió a la revocatoria de los parlamentarios durante diversos puntos de su periodo.

"Somos Perú apuesta por la eliminación total de la inmunidad, no solamente la de arresto, no solamente la de proceso, no solamente la de opinión, sino también la de voto. No necesita un congresista en estos tiempos gozar de esa prerrogativa, lo único para lo que ha servido es para hacer mal uso de ella.

Hay que reformar la política, es necesario. Hay que resolver este problema, porque si no reformamos la política que es la piedra angular no vamos a poder resolver ninguno de los problemas.

Propuestas tenemos miles, específicamente tenemos que aprobar la revocatoria de los congresistas, la población los pone, la población los tiene que sacar como a cualquier autoridad. La modalidad de renovar a los congresistas, una propuesta de la revocatoria, la renovación por mitades y la renovación por tercios.

Necesitamos anular todos los privilegios. Vamos a presentar un proyecto de ley de reforma del reglamento del Congreso, porque no es posible que tengan tantos bonos y no se sincere realmente cuánto gana un congresista, la población necesita conocer con precisión".