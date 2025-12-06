El regreso del Senado al Perú: ¿cómo elegir a los representantes y cuáles serán sus funciones?

La jurista Milagros Campos Ramos analiza en Enfoque de los Sábados el retorno del Senado para el próximo periodo del Legislativo.

En las próximas Elecciones Generales 2026, la ciudadanía votará por los nuevos miembros del Senado, luego de que se restableciera la bicameralidad en el Congreso. Al respecto, la abogada constitucionalista Milagros Campos Ramos, señaló en RPP que el Perú se encuentra "frente a la reforma política más importante desde la Constitución del 93".

En Enfoque de los Sábados, precisó que serán 60 senadores, de los cuales 30 serán elegidos a nivel nacional y 30 por circunscripciones territoriales.

"La fórmula que se trae ahora es una fórmula de consenso y es una fórmula que efectivamente para el Senado establece dos criterios: 30 senadores, en donde la mitad se eligen por circunscripción única, como llama en la teoría el distrito electoral, es decir, todos los peruanos vamos a votar por 30 senadores que se proponen a nivel nacional", comentó.

"Los otros 30 vienen de circunscripciones uninominales. Es decir, cada uno de los departamentos convertidos en circunscripciones para esta elección -circunscripciones electorales-. Entonces, eligen a uno y en el caso de Lima Metropolitana, por tratarse, además de una circunscripción con un número mucho mayor de electores, elige a cuatro", añadió Milagros Campos.

¿Cómo se realizan los votos?

Respecto a la elección a nivel nacional, Campos mencionó que cada elector podrá elegir hasta dos senadores (votos preferenciales), "siempre marcando primero el partido", ya que, si se eligen opciones de diferentes partidos, el voto será anulado.

"El partido define cuántos escaños se van a obtener. El voto preferencial opcional define quiénes van a ocupar esos escaños. Todos vamos a elegir igual y vamos a tener hasta dos votos preferenciales. Esos dos senadores, o senador y senadora, o senadoras, tienen necesariamente que ser del mismo partido. Porque si elegimos dos de distinto partido anulamos el voto", precisó.

Por otro lado, sobre el voto por circunscripción territorial, el elector deberá verificar si su domicilio y DNI demuestra que reside en el lugar donde se encuentra, porque "vamos a votar justamente por uno solo".

Destacó la diferencia con Lima Metropolitana, que se elegirán a cuatro, porque el número de listas inscritas puede ser diferentes a las que se inscribirán en otras regiones del Perú.

"Hay 39 listas habilitadas, pero hemos visto que hay partidos que no han propuesto lista para todo el Perú y entonces puede ocurrir que quien vote en Arequipa, en lugar de 39, tenga 30 o quien vote en Ica tenga 32. Esto hace que el tamaño de la cédula, como lo ha señalado ONPE, sea tan grande", aseguró.

Valla electoral

En esa línea, sostuvo que, para el Senado, los partidos deben obtener al menos un 5 % de los votos válidos a nivel nacional y al menos tres escaños para poder acceder a un lugar en el Congreso.

"Si hay un partido que logra el 5 % pero no consigue tres senadores, no va a poder alcanzar asientos en el Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, es necesario que los partidos tengan 5 % de votos válidos a nivel nacional y siete diputados", apuntó.

Añadió que hay la posibilidad de que exista un candidato presidencial que pase a segunda vuelta, pero no obtenga representación en el Senado, "porque son elecciones independientes".

¿Cuál es el rol que cumplirá el Senado y la Cámara de Diputados?

Respecto al rol que asumirá el Senado de cara a la siguiente gestión, Milagros Campos Ramos sostuvo que se cumplirá una función legislativa bajo el rol preponderante, porque "si bien no presenta iniciativas legislativas, sí puede determinar el contenido de ellas".

Es decir, que el Senado se encargará de la revisión de leyes con la finalidad de no ser aprobadas precipitadamente.

"En el caso actual, aprueba diputados [un proyecto], lo pasa al Senado y, si es que estuviera de acuerdo como primer escenario, lo manda al Ejecutivo para que pueda ser promulgado y publicado. Si difiere y modifica, también lo manda, aunque disienta de lo aprobado por los diputados. Y si dice 'archivar', también de manera unilateral frente a lo decidido por diputados, también se archiva", aseguró.

Respecto al control del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo -precisamente a ministros de Estado-, la especialista precisó que los mecanismos de interpelación y censura quedan en la Cámara de Diputados.

"Es central buscar candidatos al Senado y candidatas que tengan ese peso para poder definir el contenido de las leyes con la madurez que supone la experiencia, con la madurez que supone la prudencia, y de esa manera pensar en que no vamos a tener permanentemente un conflicto entre las dos cámaras", mencionó.

Designaciones

Asimismo, señaló que el Senado se centrará en la designación de autoridades clave, incluyendo magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo.

Campos enfatizó que, para este tipo de nombramientos, el nuevo Senado solo requerirá de 40 miembros, sin participación de la Cámara de Diputados.

Recordó que el Senado no tendrá la función de ratificación de altos mandos militares ni de embajadores; además, Campos mencionó que la votación de normas por insistencia no se aprobará en una sola cámara, sino "que necesariamente tendrá que tener el acuerdo de la mayoría absoluta de los dos cámaras".