En 17 partidos políticos, el puesto más importante del Senado es para los precandidatos presidenciales

El regreso del Senado cambiará la composición del nuevo Congreso en 2026. RPP Data y El Poder en tus Manos revisaron los informes de las organizaciones políticas para entender cómo están armando sus listas: quiénes ocupan los puestos más visibles y cómo se ordenan internamente.

El viernes 7 de noviembre venció el plazo para que las organizaciones políticas informaran a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las fórmulas presidenciales habilitadas para competir en las elecciones primarias del 30 de noviembre y 7 de diciembre. Un total de 37 partidos cumplieron con presentar a sus postulantes, los cuales ya figuran en el Registro de Elecciones Primarias (REP). Estas listas constituyen el punto de partida del proceso interno en el que cada agrupación definirá a sus candidatos para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Con la información oficial presentada por las organizaciones políticas ante la ONPE para las Elecciones Primarias 2026, se realizó un análisis que revela un patrón en el regreso del Senado: el primer lugar para el Senado Nacional está dominado por líderes partidarios, figuras históricas y, en varios casos, por casilleros vacíos registrados como “designado”, sin nombre ni apellido. El N.º 1 al Senado nacional es la posición más estratégica de cada lista: garantiza alta visibilidad, capacidad de influencia y un rol central en la futura cámara alta.

El Senado: líderes que se reservan el N.º 1

En al menos 17 agrupaciones políticas, el encabezado de la lista nacional es ocupado por la figura más representativa, influyente o histórica de la organización. Este grupo apuesta por convertir el Senado en su principal tribuna política y su espacio de continuidad, incluso si la presidencial no se gana.

Entre los casos más notorios destacan:

Roberto Chiabra, Unidad Nacional– Es precandidato presidencial y exministro de Defensa y figura pública reconocida. Encabeza la lista nacional como titular.

Alfonso López Chau, Ahora Nación- Es precandidato presidencial y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería. César Acuña, Alianza para el Progreso– Es fundador y presidente de APP se ubica en el primer lugar de la lista al Senado nacional. También postula como precandidato a la presidencia.

Yonhy Lescano, Cooperación Popular – Precandidato presidencial y excongresista abre la lista al Senado nacional.

Víctor Andrés García Belaúnde, Acción Popular – Precandidato presidencial, histórico, dirigente y exparlamentario. Va con el N.º 1 al Senado. Rafael López Aliaga, Renovación Popular – Es líder del partido, también encabeza la lista al Senado nacional y también es precandidato presidencial. Herbert Caller, Patriótico del Perú – Precandidato presidencial y primer nombre del Senado nacional. Fiorella Molinelli, Fuerza y Libertad- Precandidata presidencial y exministra de transportes Charlie Carrasco, Partido demócrata unido- Precandidato presidencial José Luna, Podemos - Es líder del partido, también encabeza la lista al Senado nacional y también es precandidato presidencial Alex González, Partido Demócrata verde- Precandidato presidencial Wolfrang Grozo- Partido Integridad democrática- Precandidato presidencial Francisco Diez Canseco, Perú Acción- Precandidato presidencial Mario Vizcarra, Perú, Primero- Precandidato presidencial

Carlos Spa, Si creo- Precandidato presidencial Napoleón Becerra, Partido de los trabajadores y emprendedores Perú- Precandidato presidencial y líder del partido Charlie Charrasco, Partido Demócrata Unido Perú- Precandidato presidencial y al Senado Nacional





“Un Senado más alineado a las cúpulas partidarias”: alerta de experta en derecho electoral

La experta en derecho electoral Silvia Guevara señaló que la presencia de líderes y cabezas de partido en el primer lugar del Senado tendrá un impacto directo en la dinámica interna de la futura cámara. Según explica, este diseño podría fortalecer la coherencia política de las bancadas, pues quienes encabecen las listas, si no ganan la presidencia, llegarán al Senado con un liderazgo ya reconocido por sus votantes y por sus propias organizaciones:

"Una manera de poder también asegurar que el partido del candidato pase la barrera electoral, es también logrando tener una mayor representatividad en el Congreso. Entonces, desde ese lado, es una estrategia política que es legal (competir además para una curul en el Senado), porque la Constitución lo permite, lo avala"

Sin embargo, advierte que este esquema también puede reducir la independencia de los demás senadores. “Es muy probable que, si esos líderes acceden al Senado, las decisiones terminen más alineadas con lo que determine la cúpula partidaria que con consensos internos”, afirma.

Guevara añade que, en términos de representatividad, la presencia de figuras conocidas puede reforzar la identificación del elector con un liderazgo concreto más que con el partido en general. Pero en el plano institucional, se corre un riego: una cámara alta más cohesionada, sí, pero también más subordinada a los jefes partidarios.

Respecto al panorama general, la especialista indica que la gobernabilidad seguirá siendo un desafío, especialmente en un contexto de alta fragmentación del voto. Quien gane la presidencia tendrá representación parlamentaria siempre que su partido supere la valla electoral, pero ello no garantiza mayoría. “Vamos a ver un Congreso donde las decisiones pueden depender más de estrategias de cúpulas que de acuerdos amplios”, concluye.

Otros nombres del Senado:

Al menos 15 organizaciones políticas han asignado al precandidato número 1 al Senado a los siguientes personajes: