Beatriz Mejía, candidata de Avanza País | Fuente: RPP

La candidata por el partido Avanza País, Beatriz Mejía, dijo este jueves que "no son tantas" las mujeres que han sufrido violación sexual y que a consecuencia de este delito resultan embarazadas.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la postulante al Congreso indicó que la primera vez que habló sobre este tema fue durante un debate con el candidato Julio Arbizú (Juntos Por el Perú). Esto cuando discutían la legalización del aborto, un tema que ella no apoya por ir en contra de la Constitución Política.

"Y él me dice: '¿Y las violadas?' (...) y yo le digo 'es que no son tantas las violadas' ¿por qué? porque no son tantas las violadas que salen embarazadas porque tú no puedes aprobar una norma de carácter general sobre un caso específico (...) es un principio de la emisión de las normas legislativas ¿por qué razón? porque los problemas específicos no pueden justificar una norma de carácter general", sostuvo.

La candidata por Avanza País indicó que su declaración fue sacada de contexto, llamó la atención a los medios de prensa por prestarse a ello y rechazó que intente minimizar la cantidad de mujeres violadas sexualmente.

"Dentro del contexto del diálogo era perfecto porque incluso cuando Arbizú me dice '¿Y las violadas?' y no estábamos hablando de violación, estábamos hablando de violadas respecto del aborto (...) es un tema que entre abogados no entendemos", manifestó.

Beatriz Mejía afirmó, citando como fuente al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que las mujeres "violadas en general" son el 0.003% de la población de mujeres peruanas y sostuvo que "no hay cifras exactas" sobre las embarazadas a consecuencia de este delito.

"Pero tienen que ser muchas menos porque no en todos los casos quedan embarazadas, pero ese no es el punto. El punto en discusión no está en minimizar o maximizar la cantidad de personas violadas, el tema está en que tú no puedes aprobar una norma de carácter general y menos con un razonamiento absurdo", dijo.

Finalmente Beatriz Mejía propuso un plan de prevención de la salud mental en el ámbito educativo, cultural y de los medios de comunicación para detener la violencia de género.

"Si lo que está generando la violencia contra la mujer es un grave problema de salud mental propiciado por la violencia endémica, que hay a nivel de político, económico, social y cultural tien que haber un plan de prevención, no se trata de penas drásticas", planteó.

En desacuerdo

Mariela Vargas Blanco, candidata por Perú Patria Segura, se mostró en desacuerdo con las expresiones de Beatriz Mejía y responsabilizó al "patriarcado" el origen de la violencia contra la mujer.

"Totalmente en desacuerdo proque las olas de violaciones son constantes y no podemos minimizar un problema que agrava a la población en general", manifestó.



La postulante con el número 29 planteó, de llegar al Congreso de la República, una política de salud mental para buscar la prevención de casos de violencia contra la mujer.

"Tenemos que instaurar el tema de la prevención, pero la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto mutuo porque las mujeres no somos menos, tenemos el mismo valor y la misma capacidad para poder desenvolvernos", afirmó.