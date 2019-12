Los candidatos Enrique Fernández (Frente Amplio) y Rosa Bartra (Solidaridad Nacional) plantearon sus propuestas en Ampliación de Noticias de Domingo. | Fuente: RPP

Los candidatos a las elecciones congresales del 2020, Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) y Rosa Bartra (Solidaridad Nacional) tuvieron un intenso debate en el programa Ampliación de Noticias del Domingo sobre el trabajo del anterior parlamento y propuesta electoral.

"El Congreso más desastroso"

Enrique Fernández Chacón sostuvo que el próximo Congreso de la República será "cualitativamente distinto" al que el Ejecutivo disolvió el 30 de setiembre.

"Son las caras anteriores que no han sido nada sustancial. Todos tienen antecedentes de haber estado por ahí y antecedentes de no haber hecho bien su labor", indicó.



El candidato del Frente Amplio aprovechó para cuestionar que la "mayoría absoluta" de Fuerza Popular, con 73 representantes al inicio del periodo legislativo, no impulsó proyectos que hoy prometen hacer.

"No se ha visto un Congreso más desastroso en la historia del Perú que este último, al menos desde que estoy vivo hace 77 años", lamentó Fernández Chacón y agregó que el fujimorismo no tuvo voluntar para poner por delante los intereses del país.

"Haciendo populismo y demagogia"

Al respecto, Rosa Bartra consideró que si la crítica es no votar por excongresistas, entonces Enrique Fernández debería recordar que también él formó parte del parlamento nacional en alguna oportunidad.

"Vayamos a la realidad porque quien viene acá y ofrece cambiar el Perú en un año y medio definitivamente está haciendo populismo y demagogia y creo que es lo último que debemos permitir", dijo la integrante de la Comisión Permanente sobre la demora en procedimientos legislativos cuando se instaura una legislatura.

Además, la candidata de Solidaridad Nacional también sostuvo que el tiempo juzgará si el Congreso disuelto fue el peor de la historia peruana.

"Discrepo que este Cogreso es el peor de la historia, es un cliché que se ha querio poner", manifestó.

"Investigaciones infructíferas"



De otro lado, Enrique Fernández cuestionó el trabajo de la Comisión Lava Jato, que presidió Rosa Bartra, y calificó como "investigaciones infructíferas" que no acabaron en nada concreto.

"Creo que fue un mal resultado la investigación que hizo la señora que libró a (Alan) García, que no acusó a fulano, que cubrió al fiscal, es mi opinión (...) una comisión que no sé cuánto tiempo duró y que gastó medio hospital", dijo.

Rosa Bartra salió en defensa de su anterior grupo de trabajo y destacó que su informe recomendó denunciar a 173 personas naturales y jurídicas, entre las cuales se encontraba Luis Castañeda y donde no se encontraba el fiscal Pedro Chávarry.

"Fue el informe de la comisión investigadora la que develó los nexos con Odebrecth y los más altos funcionarios de este país. Y es sobre el informe de la comisión investigadora que se vienen impulsando las investigaciones del Ministerio Público", aseguró.



Rechazan transfuguismo

Enrique Fernández está en contra del "veletismo político" en estas elecciones 2020 y destacó que hace 35 años no postula a ningún cargo público por un distanciamiento con organizaciones que van contra su pensamiento.

"Gente que dice estoy pensando postular y no sé por qué partido voy a ir porque tengo tres o cuatro ofrecimientos", indicó.

Ante esta alusión, Rosa Bartra aprovechó para recordar que su postulación con Solidaridad Nacional es para seguir defendiendo lo que cree. Además, insistió en que no pone las manos al fuego por Keiko Fujimori, líder de la organización política donde estuvo como invitada.

"Discrepo profundamente con el transfuguismo y el hecho que yo ahora este en un partido diferente al que tuve durante mi ejercicio congresal no hace más que reforzar la tesis que tengo: elecciones internas democráticas (...) no pude ser militante, no me renovaron mi invitación", expresó.



Modelo económico

El candidato Enrique Fernández planteó que el cambio del capítulo de la Constitución Política sobre el modelo económico del país similar a la Carta Magna del 1979 no es hablar de algo comunista, maoista o terrorista.

"Acá hay crecimiento, pero no le llega a los trabajadores, terrorista porque dices que es un desastre la salud, educación y salarios, que con la informalidad no vamos a nigún lado", precisó.

En ese sentido, recomendó la revisión del modelo económico y su cambio. Aclaró que se impulsará la propuesta, pero si no se encuentra eco se archivará.

Rosa Bartra insistió que esto forma parte de una corriente "estatista, chavista y comunista". Sin embargo, consideró que la Constitución Política no está escrita en piedra y que podría ser modificada para ajustarse a lo que los nuevos tiempos exigen.

"Tenemos que impedir que esa brisita boliviariana que viene anunciada por los chavistas se instale en nuestra patria, ese es el objetivo que llevo al Congreso", finalizó.