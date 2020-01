El candidato al Congreso por el Partido Morado, José Elice Navarro, dijo este jueves no saber si la reacción de Julio Guzmán fue correcta o no cuando se produjo un confuso incidente en el distrito limeño de Miraflores en 2018. "Él fue a buscar un extinguidor. Ya lo explicará después.", aseguró.



El domingo pasado, Panorama publicó videos captados por cámaras seguridad en los que se observa que el excandidato presidencial salió prácticamente corriendo de un departamento donde había ocurrido un incendio hace dos años. Según el medio periodístico, el también economista se encontraba dentro del inmueble con la abogada Liliana Acurio Medina, miembro actual y fundadora del comité del Partido Morado en Cusco.



En una entrevista con Central de Informaciones de RPP, reconoció que este escándalo "puede ser que haya perjudicado en algún momento" a su organización política en esta campaña de elecciones congresales que se celebrarán este domingo 26 de enero. "Pero estamos en las calles permanentemente y lo que sentimos es que la población nos acepta de buena gana", manifestó.



Días atrás, Julio Guzmán explicó que salió del edificio a buscar ayuda de su personal de seguridad.



"Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: 'Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria", contó.