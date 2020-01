Ley Seca | Fuente: Andina

Con motivo de las Elecciones Congresales Extraordinarias del domingo 26 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que desde el próximo sábado regirá la prohibición de venta de bebidas alcohólicas por 48 horas.

Horarios

La Ley seca que busca garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral inicia a las 08:00 horas del sábado 25 y se extenderá hasta las 08:00 horas del lunes 27.

La restricción está contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, bajo la Ley 26859 publicada en el año 1997. La citada norma indicaba un horario distinto, pero esto cambió tras una modificación en el año 2014, con la Ley 30147.

Artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones | Fuente: RPP

Sanciones y fiscalización



La directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, precisó que el incumplimiento de esta disposición se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, multa de 2 790 soles y pena accesoria de inhabilitación.

La funcionaria anunció que los fiscalizadores del JNE realizarán continuos operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con total normalidad.

Consumo sin sanción



El especialista en Derecho Electoral, José Tello Alfaro, explicó este lunes al programa Ampliación de Noticias que la denominada Ley seca no aplica a tomar bebidas alcohólicas en reuniones privadas, sino solo a la venta de estos productos. Sin embargo, resaltó que los electores no deben tomar este tema a la ligera.

"La Ley Seca es en cuanto al expendio de bebidas alcohólicas, obviamente que se hace en bodegas, restaurantes, bares, discotecas y licorerías. Todo eso queda restringido. Uno en la casa puede tener licores y libar, no hay ningún problema en tomar un trago. No hay problema si es una reunión privada. Obviamente eso no constituye una falta, lo que sí constituye una falta es vender las bebidas alcohólicas", dijo.

Historia de la Ley seca

El politólogo y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, señaló a RPP Noticias que la denominada Ley seca apareció en muchos países a fines de siglo XIX e inicios del siglo XX. Indicó que en aquella época las elecciones estaban cargadas de violencia y duraban varios días, ya que no existían instituciones que velaran por el orden electoral.

"Como eran varios días, sobre todo en los pueblos, se tomaba mucho y al tomar mucho la gente en estado de ebriedad estaba comprometido en hechos de violencia. Es así que nace la Ley seca, donde se prohíbe por 48 horas el consumo de alcohol y se mantuvo esta ley a lo largo de los años", sostuvo.



"Ya no tiene sentido"

Fernando Tuesta explicó que la Ley seca afirmó que varios países ya levantaron esta restricción porque "ahora ya no tiene sentido" usarla.

"Las personas, quizá algunos parlamentarios, tienen la fantasía que si se levanta la ley seca un poco que la gente va a libar o a tomar a raudales. Va a ir a la elección y hará escándalo o problemas. No es así. Obviamente nadie ingresa con alcohol a los centros de votación, ahí está la fuerza policial e incluso el Ejército ayuda. Y si es que hay una persona que crea problemas como en cualquier acto público se le retira", dijo.



Cabe aclarar que el informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política incluyó la propuesta al Congreso de la República de eliminar al Ley seca para próximas elecciones.