Nidia Vilchez (Apra) y Daniel Urresti (Podemos Perú) | Fuente: RPP

Los candidatos Nidia Vílchez (Apra) y Daniel Urresti (Podemos Perú) plantearon en el programa Ampliación de Noticias edición de Domingo sus propuestas políticas para las elecciones parlamentarias del 2020.

Educación ante violencia



Nidia Vílchez, candidata por Apra con el número 2, indicó que "no es cuestión de presupuesto" la lucha contra los feminicidios y la violencia hacia la mujer, sino de hacer efectivo el trabajo.



"El modelo de los centros de emergencia mujer dentro del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que tiene un presupuesto propio, ya no es el modelo que necesita nuestra sociedad. El número de violencia a nivel nacional ha incrementado de tal manera que ya no solo es capacitación policial, sino a los docentes de nuestro país", dijo.

En ese sentido, Nidia Vílchez lamentó que el Ministerio de la Mujer no tiene capacidad de gasto cuando hay una necesidad de prevención en el país y argumentó la falta de fiscalización para la utilización de estos recursos.

"No hay una política de identificación y prevención en el trabajo sobre temas de violencia, no es enfoque de género, no es ideología de género el debate, es cómo dentro del Ministerio de Educación con los alumnos y docentes podamos trabajar igualdad de oportunidad", sostuvo.

Sin "privilegios y gollerías"



El candidato Daniel Urresti con el número 1 en la lista de Podemos Perú señaló que desea ingresar al Congreso para evitar lo sucedido durante el "reinado fujiaprista" y que consiguió que la población odie al parlamento y se desvincule de la política.

Daniel Urresti planteó la eliminación de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, ya que consideró que es necesaria para la labor de fiscalización parlamentaria.

"No es posible que un congresista robe, les quite sueldo a sus empleados, se deje corromper, cobre viáticos y dé cuenta con documentos falsos, justifica sus gastos, eso no está bien. Todos los delitos comunes no deben tener inmunidad, deben ser de frente investigados, acusados y llevados a juicios". indicó.

El exministro del Interior también propuso el retiro de otros "privilegios y gollerías" de los congresistas. De esta manera, Daniel Urresti, sostuvo que el sueldo parlamentario debería reducirse "por lo menos a un tercio", recomendó el retiro de la seguridad policial y reemplazar los gastos de representación por comisión.

"Una curul no debe ser vista como un botín donde yo voy a invertir medio millón y en cinco años debo ganar 15 millones", manifestó.

De otro lado, Daniel Urresti ofreció una serie de modificaciones sobre el retiro de aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)