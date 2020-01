Preguntas y respuestas sobre las elecciones. | Fuente: ONPE

Me enteré de que salí sorteado miembro de mesa, ¿qué debo hacer ahora?

Lo primero que debes hacer es obtener la credencial que confirme que eres miembro de mesa y que debes presentar para ingresar a tu local de votación el día de las elecciones. Puedes descargarla e imprimirla desde la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). También es recomendable que participes en las jornadas de capacitación para que puedas realizar tu labor de la manera más optima. Recuerda, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable.

Soy miembro de mesa, ¿cuándo y cómo me puedo capacitar?

Los domingos 12 y 19 de enero se realizan dos grandes jornadas de capacitación como parte de las elecciones congresales. Las capacitaciones serán a partir de las 8 de la mañana. Ingresa a la página de la ONPE y busca el local más cercano a tu casa. ¿Y lo puedo hacer de manera virtual? Claro, la ONPE ha habilitado videos ilustrativos y hasta una aplicación que puedes descargar en tu celular. Recuerda, mientras más preparado estés, más fácil será tu trabajo este 26 de enero.

Si soy miembro de mesa suplente, ¿también debo capacitarme?



Sí. Las jornadas de capacitación sirven como un taller para que practiques y absuelvas todas tus dudas sobre las tres tareas que cumplirás como miembro de mesa: instalación, sufragio y conteo de votos. Miembros de mesa titulares y suplentes deben estar a las 7:30 de la mañana en su local de votación para firmar su asistencia. De lo contrario, se registrará su multa.

¿Puedo elegir a congresistas de distintos partidos?

No. Este 26 de enero recibirás una cédula en la que estarán los símbolos de los partidos. Al costado de cada símbolo, encontrarás, dos recuadros en blanco para ejercer opcionalmente el voto preferencial. Si quieres optar por uno o dos candidatos de tu preferencia, lo debes hacer solo por un mismo partido político. Si colocas un número o dos en recuadros diferentes, tu voto será considerado nulo. Recuerda, esta vez no habrá voto cruzado.

Todavía no sé dónde es mi local de votación, ¿cómo lo puedo averiguar?

Es muy sencillo. Ingresa a la página web onpe.gob.pe. Ahí te aparecerá un anuncio para consultar tu local de votación. Le des clic y te llevará a una ventana donde colocando tu número de DNI y un código de seguridad, aparecerá el local de votación al que estás asignado. Si te encuentras en una zona con baja conectividad, la ONPE colocará carteles con el listado de miembros de mesa y locales de votación, en hospitales, colegios, entre otros edificios públicos y lugares frecuentados.

¿Qué pasa si no voto o no cumplo como miembro de mesa?

Si no sufragas, tendrás que pagar una multa, según la clasificación de tu distrito. Si fuiste sorteado miembro de mesa, titular o suplente, es tu deber asistir y ejercer esta función. Si no lo haces, también recibirás una multa. En caso, no acudas a votar y tampoco cumplas con ser miembro de mesa, pagarás dos multas. Recuerda, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos a partir de los 18 años.

Si no acudo a votar, ¿cuánto debo pagar de multa?

El monto de la multa por no votar se clasifica según el distrito donde vives. Puede ser: “no pobre, pobre o pobre extremo”. Si vives en un distrito “no pobre”, debes pagar 86 soles. Si vives en un distrito “pobre no extremo”, 43 soles. Si vives en un distrito “pobre extremo”, 21.50 soles. Si no cumples como miembro de mesa, debes pagar 215 soles. Si no pagas tu multa, no podrás ser nombrado funcionario público, obtener el brevete o inscribirte en cualquier programa social.

Si tengo un familiar que está en el extranjero estudiando y no vota, ¿tendrá multa?

Sí. La única salida es solicitar una dispensa electoral que es otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones. La dispensa es el trámite por el cual el ciudadano libera su omisión al sufragio por causa justificada. En caso sea por viaje al extranjero para realizar estudios académicos, la persona deberá presentar su dispensa en las oficinas consulares del país donde se encuentra, a partir del día siguiente de la elección.

¿Hasta qué edad el voto es obligatorio?

Según La Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos con derechos civiles vigentes están obligados a votar. Para los mayores de (70) setenta años el voto es facultativo. Puede ejercer su derecho a voto, solo presentando el Documento Nacional de Identidad.

¿Cómo votar correctamente?

En la cedula que recibirás el 26 de enero, solo constarán el nombre y símbolo de los partidos. Lo que debes hacer primero es marcar una CRUZ o un ASPA sobre el símbolo del partido por el que vas a votar. Lo importante es que la intersección esté dentro del recuadro. Recuerda, si eliges escribir el número de un candidato de tu preferencia, debe ser por el mismo partido por el que has votado.

¿Cómo se realiza el voto electrónico?

Los miembros de mesa le entregarán una tarjeta de activación con la que acudirá a su cabina de votación, donde habrá una máquina. Deberá introducir la tarjeta en la ranura de la máquina. No es necesario que introduzca toda la tarjeta, solo hasta la línea indicada. La pantalla se activará y usted podrá elegir el símbolo del partido de su preferencia. Luego, aparecerán números para que usted pueda elegir sus votos preferenciales. Posteriormente, deberá presionar la opción: confirmar votación. Retire su comprobante de voto, junto con su tarjeta de activación. Devuelva la tarjeta a los miembros de mesa e introduzca el comprobante al ánfora.

¿Reciben algún pago los miembros de mesa?

No. Las 509 mil 106 personas que han sido sorteadas para ser miembros de mesa serán retribuidas el día de las elecciones con un pequeño refrigerio. También recibirán un Certificado de Participación otorgado por la ONPE. Ser miembro de mesa es considerado un deber cívico en nuestro país.

¿Y desde cuándo estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas?

Desde las 8 de la mañana del sábado 25 de enero quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas. La prohibición se extenderá hasta las 8 de la mañana del lunes 27 de enero. Ten en cuenta también que desde el viernes 24 no se podrá realizar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Tampoco se podrá portar armas desde el día anterior a la votación hasta un día después del proceso electoral.

¿Puedo ir votar con mi DNI vencido?

Sí. El Reniec prorrogó la vigencia del DNI vencido hasta el domingo 26 de enero, para que sea utilizado exclusivamente en las Elecciones Congresales 2020. También han dispuesto ampliar el horario de atención de varias agencias para que los ciudadanos renueven su documento de identidad.

¿A qué hora abren y cierran los locales de votación?

Los centros de votación estarán abiertos a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 4 de la tarde del domingo 26 de enero. Cuando el reloj marque las 4 de la tarde, se cerrará la entrada del centro de votación, pero todas las personas que todavía estén dentro podrán emitir su voto. Recuerde, los miembros de mesa titulares y suplentes deben estar en su centro de votación a las 7:30 de la mañana.

¿Cómo se elige a los miembros de mesa si no han llegado los titulares y suplentes el día de la votación?

Según ley, el personal de la ONPE, con el apoyo de la fuerza pública, debe ir a la cola de electores para designar a tres personas como miembros de mesa. Si una persona se niega a ser designado, deberá mostrar su DNI para que se anote sus datos. Cuando finalmente se instale la mesa, los miembros elegidos registrarán los datos de todas las personas que se negaron a ser miembros de mesa para que se les imponga la multa de 215 soles.