Elecciones 2021

La ONPE ha diseñado protocolos para garantizar la seguridad sanitaria en la jornada electoral. | Fuente: Andina

A poco más de dos meses para elegir a las nuevas autoridades, el debate sobre la posible suspensión de las elecciones sigue tomando fuerza, al igual que se incrementan los casos de coronavirus en el país. Incluso, algunos candidatos ya se han pronunciado a favor o en contra del cambio de fecha de la jornada electoral debido a los efectos de la peligrosa segunda ola.

Los reportes del Ministerio de Salud muestran que a diario se superan los tres mil casos nuevos de coronavirus, y el número de fallecidos excede el centenar por día. Son cifras que desde hace unas semanas van en aumento constante y, según indicó la ministra Pilar Mazzetti, en febrero o marzo se alcanzaría la parte más alta de la ola de contagios. Y las elecciones serán el 11 de abril.

¿Está en riesgo la jornada de votaciones? ¿Se puede hacer alguna modificación en la fecha como postergar, suspender o añadir días? ¿Cuáles son los caminos que permite la ley? Para José Villalobos, directivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, las posibilidades de cambiar por ahora la fecha de las elecciones son remotas, en especial por un asunto legal.



“Modificar la fecha de la elección es poco probable. ¿Por qué digo que es muy difícil postergar la fecha de las elecciones? Porque hay unos candados legales para ello. La fecha de la elección está establecida en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Elecciones, por lo tanto solo el Congreso, a través de un acuerdo político de las fuerzas que tienen bancada, podría llevar a cabo la modificación de esta ley”, indicó en diálogo con RPP Noticias.

La ONPE ha establecido algunas medidas sanitarias para evitar contagios durante la jornada electoral. | Fuente: Andina / Difusión

Incluso si se dispusiera modificar la norma, continúa el especialista en temas electorales, existe otro problema: en plena campaña no se pueden modificar las reglas de juego, y el cambio de fecha podría beneficiar o perjudicar a algunos partidos.

También se ha mencionado la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Sin embargo, el abogado constitucionalista Omar Cairo considera que esta opción es contradictoria ya que se movilizaría a mucha gente. “No hay ningún mecanismo legal para postergar [las elecciones], salvo una reforma constitucional, pero tiene un procedimiento que es largo: dos legislaturas sucesivas más un referéndum. Pero sería contradictorio realizar un referéndum porque es de por sí un proceso electoral”, comentó, cuando lo que se busca es evitar las aglomeraciones que generen más contagios.

Los cuidados y el protocolo

No hay más camino que acudir a votar el 11 de abril. “Ya hay otros países que han hecho sus elecciones en plena pandemia”, comenta Villalobos. Y es que durante el 2020 el mundo siguió en movimiento pese al aislamiento general. Estados Unidos y Bolivia realizaron sus elecciones presidenciales y Chile convocó a un referéndum para el cambio de constitución.

Es decir, existen experiencias en otros países. Y para que resulte, en el Perú, se deben seguir algunos cuidados. Ildauro Aguirre Sosa, vocal del Colegio Médico del Perú (CMP), remarca la importancia del uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social durante la jornada electoral, que ya está en los protocolos.

“Esperemos que no existan, ese día por los menos, los ambulantes. Y bueno, en el transporte público debe haber el menor número de pasajeros. Va a depender de nosotros de que esto no se convierta en un foco de contagio. Recuerden que esto es dinámico, de acuerdo a cómo va el aumento de los casos de COVID en el país”, indicó el médico neumólogo.

Por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya se han establecido medidas como el aumento de ocho a doce horas de jornada electoral, la votación escalonada y por horarios, la reducción del aforo y exoneración de multas para mayores de 65 años y personas vulnerables. Además, se dará un incentivo de S/120 a los miembros de mesa.

"De 5.300 hemos pasado a aproximadamente 13 mil locales. Eso nos ayudará a garantizar el distanciamiento social el día de la jornada electoral. Además, hay que organizar el flujo de electores", indicó Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en conferencia de prensa.

La vacunación

¿Y la vacuna? Para el doctor Aguirre del Colegio Médico del Perú se trata de “lo más importante, la mejor estrategia a nivel mundial para combatir esta pandemia”. En esa línea, los miembros de mesa estarán en el primer grupo de vacunación, junto al personal de salud, la Policía y las Fuerzas Armadas.

Pero el inicio de la vacunación no debe significar que se relajen medidas sanitarias como el uso de mascarillas y protectores faciales. “Si bien es cierto la vacunación para toda la población probablemente sea pasando la mitad de este año – junio, julio o setiembre –, eso no va a significar que dejemos de tomar las medidas sanitarias que conocemos”, remarcó el vocero del CMP.

El peor escenario

A simple vista todo indica que estamos listos para las elecciones. Sin embargo, la única posibilidad para que varíe la fecha del proceso electoral vendría de la más cruda realidad.

“Si es que hubiera una situación catastrófica en la cual hubiera gente en la calle, haciendo cola por camas UCI [Unidad de Cuidados Intensivos], desfalleciendo producto del incremento dramático de los contagios, en una situación de ese tipo, la realidad dictaría que las elecciones no se realicen”, indica el constitucionalista Omar Cairo.

Aunque él considera que no estamos en esa situación, ya las atenciones médicas están alcanzando niveles extremos, y a diario se conoce que no quedan más camas UCI en hospitales y que se realizan largas colas para conseguir oxígeno para pacientes.

Huánuco es una de las regiones más afectadas por la segunda ola. Essalud atiende a pacientes con nueva planta de oxígeno. | Fuente: Andina / Difusión

¿Qué pasaría si el escenario se torna peor? “En una situación de catástrofe no se exige ningún procedimiento legal por parte del Congreso, para expedir una norma. Simplemente ante la evidencia, las elecciones no se realizan en la fecha indicada. Eso no sería nada antijurídico porque tiene la cobertura constitucional del deber de proteger la vida y la salud de las personas”, asegura Cairo.

Similar posición tiene Villalobos, pero él resalta que una situación catastrófica revelaría el mal manejo de la pandemia. “Significaría que desde el gobierno no se han tomado las medidas desde ahorita, a más de dos meses de la elección, para contener los contagios y dar las condiciones para llevarla a cabo”, puntualizó sobre este escenario extremo.

Aún hay tiempo para reforzar las medidas sanitarias necesarias para realizar las elecciones seguras. Los electores deberán cumplir sus medidas y elegir al próximo presidente o presidenta, congresistas y parlamentarios andinos.