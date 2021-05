Pedro Castillo y Keiko Fujimori realizaron sendas presentaciones para sus equipos técnicos. | Fuente: Andina

Un presidente no gobierna solo. Su capacidad de liderazgo se hace evidente al reunir un grupo de personas que puedan hacer viables y ejecutables sus propuestas para el país. Las Elecciones 2021 no han sido la excepción: en instancias como la segunda vuelta electoral, ambos candidatos en carrera, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, han convocado especialistas de cara al debate de equipos técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Anunciados oficialmente los equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular, especialistas coinciden en que es importante que estos transmitan tranquilidad y ayuden a que la confianza en la clase política representada por Pedro Castillo y Keiko Fujimori aumente. "Que los equipos técnicos expongan qué van a hacer y cómo lo van a hacer le va a proporcionar a este proceso electoral esta cuota de racionalidad que necesitamos", sostiene Cyntia Cienfuegos, asociada de Transparencia.



Equipo técnico de Pedro Castillo. | Fuente: Andina

De acuerdo con Cienfuegos, las Elecciones 2021 están siendo marcadas por la polarización y los enfrentamientos. Si embargo, es la falta de confianza hacia los partidos políticos lo que agrava la crisis. "Es fundamental no solamente conocer cómo se van a llevar a cabo las propuestas en la realidad, sino también conocer quiénes van a encargarse de esto, la calidad y la capacidad de las personas que conforman los equipos técnicos es clave".

Las garantías mínimas de gobernabilidad y transparencia descansan en los equipos técnicos, aseguran los expertos. Sin embargo, la historia nos dice que es difícil que un equipo técnico conformado en campaña continúe trabajando cuando finalmente su partido llega al poder. "En un sistema como el nuestro, en el que los partidos políticos son muy precarios y carecen de equipos permanentes, [los equipos técnicos] expresan la capacidad efectiva que los partidos tendrían de llegar al gobierno", comenta el analista político Iván Lanegra.

Lanegra recuerda algo concreto: no todos los que participan en los equipos técnicos formados durante una campaña electoral terminan desempeñando alguna función en el futuro gobierno. "En campañas previas solo una pequeña parte de los equipos terminó teniendo una función en el Ejecutivo —sostiene—. Algunos sí terminan ocupando cargos muy importantes, en la medida que suelen estar más cercanas a las posiciones de toma de decisión dentro de los partidos o del candidato presidencial".

El especialista en temas políticos concluye que debemos entender que los integrantes de un equipo técnico son personas que solo se suman en una etapa de la campaña, que no tendrán una función más importante y que "en ocasiones solo aparecen como parte de las figuras que ayudan al candidato a mostrar cierta capacidad técnica en el desarrollo de una campaña electoral".

Equipo de Keiko Fujimori. | Fuente: Andina

EL PROBLEMA DE LA GOBERNABILIDAD

Un aspecto importante a tener en cuenta, de acuerdo con los especialistas, es que el próximo presidente o presidenta tendrá que lidiar con un Congreso fragmentado. El apoyo o las alianzas que pueda concretar el Ejecutivo con el Legislativo será clave para poder poner en marcha muchas de las propuestas que escuchamos en esta segunda vuelta de las Elecciones 2021.

"Lo que se ha visto en el pasado es que un equipo técnico ingresa al gobierno, sin embargo no permanece porque no hay apoyo en el Congreso", apunta la politóloga Katherine Zegarra, quien agrega que la fortaleza del vínculo entre el candidato y su propio equipo técnico es un factor muy importante que suele pasar desapercibido, aunque tendría efectos peligrosos. "Algunas veces [el equipo técnico] se le proporciona [al candidato] a partir del partido o son invitados y realmente no existe un acercamiento o una alianza a largo plazo, puesto que normalmente se ve que se utiliza solamente para momentos electorales".

Escuchar cómo se llevarán a cabo las propuestas de los candidatos presidenciales es importante, tanto como recibir el compromiso de que estos planes se realizarán de todas maneras culminada la segunda vuelta de las Elecciones 2021.