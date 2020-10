Los congresistas Matilde Fernández y Jorge Luis Pérez Flores acompañan en la lista a Daniel Salaverry. | Fuente: Andina

El excongresista Daniel Salaverry inscribió su precandidatura a la presidencia de la República en Somos Perú, acompañado por la congresista Matilde Fernández, como precandidata a la primera vicepresidencia, y del congresista Jorge Luis Pérez Flores, a la segunda vicepresidencia.



La fórmula presidencial encabezada por el exparlamentario está acompañada también de la lista del precandidatos al Congreso y al Parlamento Andino.



Las listas de precandidatos al Congreso por Lima incluye la precandidatura de 25 afiliados al partido y 9 precandidatos que serán designados, entre ellos los que encabezarán la lista parlamentaria con el número 1 y 2.



En tanto, la lista de candidatos al Parlamento Andino se encuentra liderada por el congresista Guillermo Aliaga e integrado, entre otros, por los parlamentarios Reymundo Dioses y Jorge Pérez.



De otro lado, el miembro del Comité Ejecutivo de Somos Perú, Enrique Jerí, informó a la agencia Andina que el Órgano Central Descentralizado de Lima de su partido desestimó la fórmula presidencial presentada por Marcelino Martínez, dado que no cumplía con los requisitos para la inscripción.



Indicó que Martínez informó en su hoja de vida que tiene una sentencia por delito doloso y no se encuentra rehabilitado, lo que constituye un impedimento para postular, de acuerdo a una ley aprobada en el Congreso.



Precisó que si la fórmula presidencial de Martínez no apela y se confirma su exclusión, Daniel Salaverry y su lista de candidatos al Congreso y Parlamento Andino sería la única que será sometida a las elecciones internas de candidatos prevista para el 29 de noviembre.



(Con información de Andina)

