El exalcalde de La Victoria, George Forsyth, obtuvo un 23% de intención de voto presidencial y es seguido por Verónika Mendoza con un 9,15% y Keiko Fujimori con un 8%, según la última encuesta telefónica a nivel nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).



De acuerdo al sondeo, publicado este domingo por el diario La República, en cuarto lugar aparece el congresista Daniel Urresti con un 7,3%, seguido por Hernando de Soto con un 5,4%, Yonhy Lescano con un 4,9%, César Acuña con un 3,9%, Julio Guzmán con un 3,9% y el expresidente Ollanta Humala con un 2,7%.

La encuesta de IEP también precisa aproximadamente un 27% de la población que no tiene un candidato presidencial, en ese grupo se encuentran los que consideran no votar por ninguna opción (19,1%), realizar voto en blanco o viciado (2%) o no saben (5,5%).



El estudio revela que un 66% de la ciudadanía participaría en las elecciones generales 2021 si saliera sorteado como miembro de mesa. Además, si las elecciones generales fuesen presenciales un 76% de la población acudiría a sufragar en sus respectivas mesas de votación, a pesa de la pandemia de la COVID-19. Solo un 22% preferiría no hacerlo.

La encuesta telefónica a nivel nacional del IEP, por encargo del diario La República, se realizó a 1,212 personas del 13 al 19 de octubre del 2020 con un margen de error de +/- 2,8%.





