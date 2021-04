Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de Perú Libre. | Fuente: Facebook - Dina Boluarte

La candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, afirmó que su partido, que lidera la boca de urna de las elecciones presidenciales de este domingo con 16%, es de izquierda socialista y tiene como objetivo cambiar el modelo económico vigente en el país.

En sus primeras declaraciones tras conocerse el flash electoral de América TV/Ipsos en los exteriores del local partidario en Lima, señaló que Perú Libre llevó ese mensaje "sincero" y "sin temor" durante la campaña electoral.

Según el boca de urna de este domingo, Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, obtuvo el 16.1% de los votos y se perfilaría como un seguro participante en la segunda vuelta en junio de este año, en la que se elegirá al próximo presidente del Perú.

"Somos un partido de izquierda socialista y buscamos el cambio a través de una Constitución. Vamos a devolverle la esperanza, devolver un futuro diferente, vamos a cambiar la estructura económica del país", dijo la candidata de la vicepresidencia de esta agrupación a la prensa.

Dina Boluarte indicó que, en ese sentido, el Estado debe empezar a "asumir su rol" de regulador del mercado y "no al revés, de que el mercado regule al Estado".

"Los pobres siguen siendo más pobres"



La candidata dijo que el resultado de este domingo es "la respuesta de la población peruana" a años de injusticia. "Estamos ad portas de cumplir el bicentenario de la patria y los pobres siguen siendo más pobres y el grupo pequeño de ricos siguen siendo más ricos", dijo.

En ese sentido, sostuvo que la pandemia de la COVID-19 "está agobiando más a nuestra patria porque tenemos una (sistema de) salud ineficiente y un Estado incapaz de atender de primera mano" a sus ciudadanos.

"En la misma capital ni siquiera los hospitales (Edgardo) Rebagliati, (Arzobispo) Loayza, Dos de Mayo, no han tenido la capacidad de sostener a nuestros hermanos que han llegado a morirse, no por el COVID mismo, si porque no teníamos oxígeno para respirar", comentó.

Dina Boluarte indicó que, ante esta realidad, incluso "la clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada". "Entonces debemos de darnos cuenta que el Estado está ausente", afirmó.

La candidata de Perú Libre también se refirió a la inversión privada en el país, y dijo que es bienvenida la nacional y la extranjera "pero con reglas claras". "No es correcto que de nuestras minerías se llevan el oro, la plata, el cobre, el zinc y el 70% de esa ganancia se la llevan afuera a sus países de origen", manifestó.