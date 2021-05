Elecciones 2021

El médico Hernando Cevallos (Perú Libre) y el médico José Recoba (Fuerza Popular) participan en el debate de equipos técnicos del JNE. | Fuente: JNE

Los médicos Hernando Cevallos (Perú Libre) y José Recoba (Fuerza Popular) participaron este domingo en el bloque salud y manejo de la pandemia como parte del debate de equipos técnicos, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Gran Teatro Nacional.



"Las vacunas llegarán con eficencia y calidad"

El médico pediatra José Recoba (Fuerza Popular), planteó que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori se pondrá como prioridad la salud "digna y de calidad" de la población, luego de más de 20 años de "pésima y mala gestión".



"En los primeros 100 días vamos a darte salud, consultorios, pruebas moleculares más de 100 mil al día, las vacunas que mereces, al 30 de noviembre todos los adultos mayores de 18 años estarán vacunados, los niños que no se vacunaron el año pasado tendrán las vacunas al día y los vacunaremos contra la COVID-19 para que el 2022 comiencen sus clases", dijo.



José Recoba destacó que la vacunación contra la COVID-19 es un compromiso, es un derecho, y "un deber del Estado garantizar este derecho". Señaló que Fuerza Popular tiene la capacidad logística instalada para que a partir del 28 de julio se coloquen 160 mil vacunas por día, para que al final de noviembre los casi 20 millones de adultos de 18 años tenga una "vacuna de calidad y que haya demostrado eficacia".



"El oxígeno nunca más te costará y las vacunas llegaran con eficencia y calidad en el momento más adecuado", agregó.



En relación a la anemia en el Perú, José Recoba afirmó que durante mucho tiempo la la anemia por deficiencia de hierro ha sido un "flagelo para la niñez peruana", lo que ocasiona un descenso de 10 puntos en el desarrollo de su cerebro.



"Hoy el 60% de niños de menos de seis meses a un año tiene anemia. Sí existe sulfato ferroso, lo que no ha existido es la capacidad logística de darlo, alimentación, desayuno y almuerzos no han llegado a ellos. No es posible enfrentar una pandemia si los niños que tenían que estar vacunados contra polio, sarampión están muy debajo de la famosa cobertura que necesitamos", explicó.



Sobre la atención de la salud mental, José Recoba, resaltó que la salud mental es una prioridad por lo que propuso articular la atención a nivel primario.



"Con respecto a la universalización de la salud tenemos que tener un sistema universal que garantice los derechos de cada ciudadano, tenemos que garantizar un financiamiento específico, hay que pagarle sus atenciones", propuso.



"La atención médica primaria es fundamental"

El médico Hernando Cevallos (Perú Libre), sostuvo que la pandemia de la COVID-19 tiene razones estructurales y afirmó que un descuido de la salud durante décadas no permitió tener un "sistema que nos defienda ante esta emergencia. Propuso convertir el tema de la salud en un "verdadero derecho", donde el Estado se responsabilice por este sector.



"Señalamos dos cosas puntuales. En primer lugar que la salud debe ser tratada con criterio científico, que no podemos engañarle al pueblo peruano diciéndole que la vacunas no sirven, que no podemos engañar el pasado y ocultar a los que dijeron eso y que son parte del equipo técnico de Fuerza Popular (...) Para enfrentar la pandemia tenemos que tener autoridad moral y tengo que decir que Fuerza Popular no la tiene", indicó.



Hernando Cevallos consideró que si logra aplicar la vacuna contra la COVID-19 a un 70% de los peruanos vamos a "parar de manera muy seria" las muertes y contagios en el país. Para eso, precisó, se necesita lanzar "sin ninguna discriminación y negociado" una campaña de vacunación de manera masiva.



"Quiero señalar que el primer dique de contención que tenemos que hacer a esta pandemia y a una tercera ola es, en primer lugar, definir los prespuestos que necesitamos. Necesitamos inyectar por lo menos 5 mil millones para tener dinero para la pandemia ¿por qué? porque hay que reforzar el primer nivel, la atención médica primaria es fundamental y esto significa sacar del olvido a miles de centros de salud (...) movilizando los recursos que debemos incorporar al Ministerio de Salud, movilizar a la sociedad civil", expresó.



Además, el médico aclaró que también se necesita resolver las pruebas moleculares, terminar con la "usura y negocio" del oxígeno medicinal, e implementar 100 plantas de oxígeno para acabar con la pandemia.



De otro lado, Hernando Cevallos señaló que se debe apostar protegiendo a la lactancia materna y no "dejándose embaucar por la lactancia artificial y por el negocio". Por lo que, destacó la necesidad de declarar una emergencia alimentaria en el país, que incluye el plan Alimento para todos.



"El riesgo alimenticio ha subido a más de 4 millones de peruanos. Este tema hay que resolverlo. La pandemia ha traído hambre, la anemia no solo son unas pastillitas y unos sobres, es darle de comer bien a los peruanos. Ha subido en 7 puntos los indicadores de hambre en el país. Necesitamos un plan para resolver esto", finalizó.

Hernando Cevallos afirmó que la salud mental en el país se tiene que abordar con toda dedicación que la pandemia ha generado, por lo que propuso fortalecer desde el Ministerio de Salud los establecimientos de salud mental y extenderlo en todas las regiones.



"Necesitamos un sistema único de salud, no podemos seguir con los sistemas disgregados (...) hay que crear un sistema único de salud respetando financieramente a las instituciones, pero funcionalmente el Ministerio de Salud tiene que jugar un rol rector (...) hay que fortalecer la red periférica de salud", indicó.







NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": Escuchar a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre ayudarán a los electores a tomar decisiones responsables respecto a sus votos. ¿Cómo pueden trascender la campaña y seguir trabajando en Palacio de Gobierno? ¿Qué apoyo podrían encontrar en el Congreso? Politólogos nos dan su opinión al respecto en el siguiente informe de El Poder en Tus Manos.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.