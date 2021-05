Elecciones 2021: Cinco claves del debate de equipos técnicos

El debate de equipos técnicos se realizará este domingo 23 de mayo. | Fuente: Andina

Las Elecciones 2021 llegaron a la recta final de su segunda vuelta. Con el debate de equipos técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo faltaría el debate de candidatos presidenciales para dejar todo listo para que los peruanos acudan a votar el próximo 6 de junio. Antes, eso sí, tendrán que escuchar atentamente a Pedro Castillo, Keiko Fujimori y sus respectivos equipos técnicos.

Seis integrantes de los equipos técnicos de Pedro Castillo y Keiko Fujimori enfrentarán sus propuestas en seis bloques dedicados a los siguientes temas: recuperación económica, manejo de la pandemia, descentralización, infraestructura, seguridad ciudadana y protección del medioambiente.

Por el contexto, este debate de equipos técnicos será histórico. No es la primera vez que se realiza uno, pero muchas circunstancias influyen en su realización y en la forma en que los electores deben abordar las propuestas que se lanzarán desde las 7 p.m. en el Teatro Mario Vargas Llosa. Estas son las cinco claves a tener en cuenta para seguir el debate.

1. Un debate marcado por la pandemia y la crisis sanitaria

A diferencia de anteriores debates técnicos, el de este año se realiza en un contexto sanitario muy complicado por la pandemia de la COVID-19. No solo los grandes problemas estructurales del Perú se han incluido, sino que la salud y el manejo de la pandemia es un tema fundamental al que el electorado debe estar atento, sobre todo cuando se trata de evaluar propuestas que tengan base científica y se alejen del populismo.

Cynthia Cienfuegos, asociada de Transparencia, apunta lo siguiente: "creo que los equipos técnicos deben reflejar esta capacidad de poder gobernar en estas condiciones, en este contexto [de la pandemia], y deben reflejar también su capacidad de responder a los cambios que se están demandando desde la ciudadanía".

Pedro Castillo presentó a su equipo técnico en un evento, luego escogió a 6 de ellos para el debate de este domingo. | Fuente: Andina

2. Un debate marcado por la debilidad de los partidos políticos

El sistema de partidos políticos peruano es precario. La gran mayoría de organizaciones políticas carecen de equipo permanente y convoca a un equipo técnico como recurso de campaña. Un hecho concreto es que varios miembros de los equipos técnicos no son militantes de los partidos que postulan en esta segunda vuelta. Si bien estos equipos nos ofrecen un indicador de la capacidad del partido político que representan para implementar las propuestas de llegar al gobierno, el analista político Iván Lanegra precisa que es importante saber que sus miembros no necesariamente permanecen en el poder junto con el candidato que finalmente es elegido. "Estas personas se suman solo a la campaña y en ocasiones solo aparecen como parte de las figuras que ayudan al candidato a mostrar cierta capacidad técnica en el desarrollo de una campaña electoral", afirma Lanegra.

3. Un debate básicamente masculino

Ya lo había advertido la politóloga Denisse Rodríguez-Olivari en RPP Noticias: los equipos técnicos de Pedro Castillo y Keiko Fujimori son eminentemente masculinos. Y el debate es un reflejo de esta realidad, pues del lado de Perú Libre solo dos mujeres participarán (Dina Boluarte y Celeste Rosas) y del lado de Fuerza Popular solo una (Patricia Juárez). "Es una mea culpa que tienen que tienen que hacer ambas tiendas políticas", comentó Rodríguez-Olivari sobre la igualdad de género que, en ambos partidos, es todavía una gran interrogante.

Keiko Fujimori presentó a su equipo técnico y luego escogió a 6 de ellos para participar en el debate de este domingo. | Fuente: Andina

4. Un debate técnico, pero sobre todo político

El debate de equipos técnicos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones tendrá una característica particular: quienes participan no son "técnicos puros", sino "políticos con saberes técnicos", como bien sostiene Percy Medina, representante de IDEA Internacional. Esto ya había ocurrido en el año 2016, en el debate técnico de la segunda vuelta entre los partidos de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. "Si los voceros de cada partido son eficientes, deberían dejar 'ideas fuerza'. En un debate de este tipo no se puede entrar en muchos detalles, sino el sentido de qué se quiere hacer", comentó Percy Medina en entrevista con RPP Noticias.

5. Un debate que mira de reojo las más recientes encuestas

Es innegable la influencia de las encuestas en la campaña electoral. Este debate se realiza en el contexto de la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en la que Pedro Castillo (44.8) amplió su ventaja frente a Keiko Fujimori (34.4). Una encuesta en la que los votos blancos y nulos descendieron de 23.6 a 12.8 puntos, lo cual indica que las personas ya van tomando decisiones. Los políticos que participarán en el debate técnico sin duda tendrán en cuenta estas cifras, aunque en cualquier caso deberían centrarse en explicar cómo llevarán a cabo sus propuestas en un eventual gobierno, más que en los puyazos políticos habituales.