De acuerdo con la última encuesta de IEP, el exalcalde de La Victoria ocupa el tercer lugar en intención de voto. | Fuente: Andina

Este domingo se publicó la última encuesta de intención de voto de cara a las elecciones generales del 2021. De acuerdo con el IEP, el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, pasa del primer lugar al tercero, con un porcentaje de 8.1%, por detrás de Yonhy Lescano y Verónika Mendoza.

En una entrevista otorgada al diario El Comercio, casi como anticipándose a este último resultado en la encuesta, el exalcalde de La Victoria sostiene que es parte de una “guerra sucia”, razón por la cual su intención de voto ha disminuido con los meses.

“Dicen que ser joven es malo, dicen que no tengo experiencia, cuando yo sí he hecho obra. Hemos recuperado parques, hemos formalizado a los peruanos, le hemos ganado a los delincuentes, al crimen organizado en la vía pública, hemos estado en la calle en la pandemia. Entonces, realmente, la falta de experiencia no la tengo yo, sino los demás”, comentó.

El candidato también responsabilizó su descenso en la intención de voto en su exclusión por parte del Jurado Electoral Especial (JNE), que aseguró no le permite, en esta segunda etapa, “el uso de la legítima defensa”.

“Nosotros vemos manejos bastante extraños, porque han presentado, básicamente, lo mismo que en la primera resolución, la cual ya contestó el Jurado Nacional [de Elecciones] indicándoles que, en caso quieran continuar con este procedimiento, deben presentar nuevas pruebas que indiquen si el formulario [de declaración jurada de hoja de vida] induce o no al error. (…) ¿Qué es lo grave? Que nosotros hemos pedido el uso de la palabra en esta segunda ocasión y nos lo han negado. (…) Aparte, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no hay ningún motivo por el cual nos podrían excluir. Están pasando por encima de la Constitución”, señaló.

Por otro lado, Forsyth señaló que, de llegar a la presidencia, pondría en primer lugar de prioridades a la vacunación, para lo cual aseguró se necesita el apoyo logístico, de infraestructura y de transporte de la empresa privada.

¿Discrepancias en Victoria Nacional?

El candidato también fue consultado sobre las discrepancias al interior de su partido en cuanto a la unión civil entre parejas del mismo género. Al respecto, señaló que al interior de la agrupación política existen “opiniones personales”, sin embargo, existe una inclinación a que se dé la unión civil “por temas legales y patrimoniales”. Señaló que estas discrepancias no llevarán a una fragmentación de la bancada en el Congreso.

“Nosotros respetamos todo tipo de opiniones y debemos dejar de pensar que alguien que piensa distinto es nuestro enemigo o no puede estar en un mismo partido. Esas son formas de pensar antiguas. Acá hay una idea principal, que es sacar al país adelante”, comentó y descartó considerar actualmente la formación de un nuevo partido político.

Asimismo, el candidato fue consultado sobre una investigación de El Comercio, en la que se muestra que cinco empresas de una sola familia firmaron contratos con la Municipalidad de La Victoria durante su gestión, todas ellas relacionadas con Manuel Coello.

En respuesta, Forsyth descartó tener relación con esta persona e insistió en que todos los contratos se realizaron bajo la ley de contrataciones del Estado.

“Las personas que han estado en las gerencias a cargo están dispuestas a conversar. Yo, como alcalde, no veo contrataciones. El alcalde es una figura política y la gestión está a cargo de los gerentes”, apuntó.

