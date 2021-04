Elecciones 2021 | Fuente: Andina

A partir del mañana, lunes, empezarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, con motivo de las Elecciones Generales del próximo 11 de abril, recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



Así, desde las 00:00 horas del 5 de abril está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).



El JNE precisó que el incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir entre 44 mil y 440 mil soles.



Desde las 00:00 horas del viernes 9 también estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. Su vulneración, conforme al artículo 388 de la LOE, se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.



En tanto, todo tipo de propaganda política quedará suspendida desde las 00:00 horas del sábado 10. Ello comprende la participación de los candidatos en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Su incumplimiento acarreará una multa de entre 30 (132 mil soles) y 100 UIT (440 mil soles) o una pena de prisión no menor de dos años.

Ley seca

De otro lado, desde las 08:00 horas del sábado 10 está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, lo cual se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 12.

El incumplimiento de esta disposición se sanciona con cárcel no mayor de seis meses, multa no menor de 2 790 soles y pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer la función o labor que ejercía.



El domingo 11 de abril, día del sufragio, entre las 07:00 y 19:00 horas no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.



Fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.

NUESTROS PODCAST

"El poder en tus manos": El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue entrevistado en Punto Final el pasado 21 de marzo. Sus declaraciones fueron sometidas al fact checking de RPP Verifica.

Newsletter El Poder en tus manos



Todo lo que necesitas saber sobre las Elecciones Generales 2021. Suscríbete a nuestro newsletter El poder en tus manos, donde encontrarás entrevistas, análisis, opiniones y noticias.