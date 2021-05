Juan Carlos Oblitas aseguró que no votará por Pedro Castillo.

El gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se mostró “indignado” por el uso de su imagen en una supuesta propaganda que busca relacionarlo con el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre.

El también exentrenador de la Selección Peruana dijo que en el spot se utilizó un video que él grabó años atrás para una campaña a favor del civismo, que no tiene nada que ver con la campaña de Castillo.

“A través de mis hijos me entero que el partido Perú Libre está manipulando un video que grabamos hace unos años para alentar el civismo en nuestro país. Ahora resulta que este video lo han convertido en un spot de campaña electoral del señor Pedro Castillo”, comentó el popular ‘Ciego’.

“Yo particularmente no tengo que hacer en ese asunto. No sé realmente las otras personas que participaron en dicho video. Estoy realmente indignado. El video no les pertenece y ahora lo utilizan como propaganda política del partido Perú Libre”, añadió.

Anuncia su voto

En su mensaje, Juan Carlos Oblitas rechazó tener vínculos con Perú Libre y adelantó que no votará por este partido en la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio.

“No voy a votar por el partido Perú Libre, porque creo en mi país con libertad. Nunca voté por Keiko (Fujimori) y ahora no voy a votar por ella. Voy a votar en defensa de la democracia de mi país”, manifestó.

“Quiero un país en el que exista libertad y respeto. Este video lo grabo por la indignación que he sentido por la utilización que han hecho de mi persona”, sentenció.



