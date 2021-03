El aspirante presidencial Julio Guzmán. | Fuente: Andina

A menos de un mes de las elecciones generales, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, arremetió este domingo contra su contrincante de Acción Popular, Yonhy Lescano.



"Lescano es una joyaza, tiene la trayectoria de mentirle a la gente y prometer cosas que no puede cumplir. Dijo que iba a sacar a LAN, que iba a romper el contrato con Telefónica; después propuso lo de las canastitas salvadoras. Este señor es tan peligroso como [Rafael] López Aliaga”, dijo en una entrevista con Latina.



Julio Guzmán lamentó que en un escenario "tan sensible" como el actual, a causa de la pandemia de la COVID-19, "el mentiroso es el que tiene realmente espacio". "El Perú no es un chiste, no es una broma, usted (en referencia a Lescano) no puede engañar ni estafar con las emociones de la gente", remarcó.



El economista aseguró que su agrupación política ha cumplido lo que ha ofrecido a la población. "Prometí que tendría una bancada seria, honesta y responsable y lo he cumplido", aseguró.



¿Y QUÉ DIJO SOBRE LÓPEZ ALIAGA?

Sobre el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien, según el primer simulacro nacional de votación de Ipsos, se ubica en el tercer lugar de las preferencias electorales, Julio Guzmán dijo que este "protege a perversos pedófilos".



"Alguien que dice ser católico y protege a perversos pedófilos, ¿es un buen católico? Ya he dicho, el señor López Aliaga protegiendo a algunos miembros del Sodalicio y hablando bien de ellos. Después, ¿una persona que apuesta por el Perú y no paga sus impuestos? Alguien que dice 'señor cómo va a resolver el problema de la ONP'. ‘No, no hay que resolverlo, porque en algunos años todos los viejitos se van a morir’. ¿Ese presidente queremos? El Perú ya no está para eso", agregó.

