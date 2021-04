Candidato presidencial del Frente Amplio, Marco Arana. | Fuente: Andina

El candidato presidencial del Frente Amplio, Marco Arana, señaló este jueves que en un eventual Gobierno centralizará la coordinación entre el Ministerio de Salud, EsSalud, hospitales de la Policía, de las Fuerzas Armadas y la comunidad científica para tomar decisiones rápidas ante la pandemia de la COVID-19.



En entrevista con el programa Espacio Vital del doctor Elmer Huerta, Marco Arana precisó que en una reunión de las autoridades sanitarias se evaluará los puntos urgentes de atención como el oxígeno medicinal, el agua potable o la alimentación.



"Lo que es bien importante es centralizar una coordinación entre EsSalud, Minsa, hospital de la Policía, de las Fuerzas Armadas y comunidad científica para tomar decisiones rápidas. Por ejemplo si la mayor urgencia es oxígeno, como lo hemos vivido en algunos casos, el oxígeno tiene que estar a disposición, lo produzca el privado o en público, tiene que estar accesible a la gente y sería muy drástico con el tema del acaparamiento y la especulación", dijo.

Marco Arana consideró necesario movilizar toda la capacidad de las instituciones del Estado incluyendo la convocatoria a los estudiantes de cuarto y quinto año de las escuelas de Ciencias de la Salud.

"Y a toda esa red de agentes comunitarios de salud, que estén en capacidad de hacerlo, para movilizarlo y prevenir. Si a eso hace falta como está pasando en Estados Unidos que para vacunación están llamando a dentistas y hasta veterinarios, hay que movilizar toda esa capacidad de la sociedad civil organizada y del Estado", planteó.

Medicinal tradiconal

Marco Arana sostuvo que hace falta investigación en la "línea fitofarmacéutica y medicina tradicional", pero aclaró que de ninguna manera esta práctica sustituye la ciencia de la medicina.



"Creo que es muy importante valorar e investigar la medicina tradicional, soy un firme convencido del tema. Yo tengo problemas de salud sistémico, como el tema renal y le puedo decir que he usado mucha medicina, he tenido los mejores urólogos que he podido asistir, porque tenemos un problema en Arequipa y Cajamarca de litiasis renal por la dureza del agua y por la predisposición agua y las hierbas como la chancapiedra, la cola de caballo, los diureticos ayudan, evidentemente no resuelven un problema de una infección o obstrucción cuando se producen", dijo.



Finalmente, Marco Arana destacó para tomar decisiones en la política de salud es necesario convocar a especialistas y no a "médicos o enfermeras con carnet en el partido".

"En el tema de la salud y seguridad preferiría tener decisiones racionales sumamente informadas, asumiré la responsabilidad política que me toque, preferíría tener ese nivel de certeza porque con la salud no se juega", resaltó.



