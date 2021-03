Elecciones 2021 | Fuente: Andina

El próximo 11 de abril se realizarán las Elecciones Generales 2021 donde los ciudadanos peruanos acudirán a las urnas para elegir a un presidente de la República, 130 congresistas y miembros del Parlamento Andino. Pero, ¿cuáles son las multas por no ir a votar y por no ser miembro de mesa?



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), publicó en su página web las multas por ser elector omiso, miembro de mesa omiso o miembro de mesa y elector omiso.



Multa por elector omiso



La ONPE precisó que el voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos, a partir de los 18 años, cumplidos el mismo día de la elección. Para los mayores de 70 años el voto es facultativo.Si vives en distrito no pobre: S/ 88.000

Si vives en distrito pobre no extremo: S/ 44.00

Si vives en distrito pobre extremo S/ 22.00





Multa por miembro de mesa omiso

La ONPE señaló que una persona salió sorteadao para ser miembro de mesa (titular o suplente), tiene el deber de asistir para ejercer esta función. De no hacerlo, deberá pagar una multa por omiso a la instalación de mesa.

Multa por ser miembro de mesa omiso: S/ 220.00







Multa por miembro de mesa y elector omiso

La ONPE indicó que si una persona no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, tendrá que pagar dos multas: una por omiso(a) a la instalación de la mesa y la otra por omiso(a) al sufragio. Es decir: S/ 220.00 + multa de elector omiso según tu distrito.

¿Qué ocurre si no se paga una multa?

Si no pagas una multa electoral, como ciudadano estarás impedido de lo siguiente:



-No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).



-No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.



-No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.



-No podrás ser nombrado funcionario público.



-No podrás inscribirte en cualquier programa social y/u obtener brevete.







Además, el Jurado Nacional de Elecciones puso a disposición una plataforma para consultar si tienen multas vigentes por no haber participado en las elecciones o no haber ejercido el cargo de miembro de mesa.



Para hacer la consulta debes ingresar AQUÍ y colocar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y el número que se observa en pantalla.

De acuerdo a la ONPE, este 11 de abril acudirán a las urnas 12 745 409 ciudadanas peruanas y 12 542 454 ciudadanos peruanos. El proceso electoral se realizará con un protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19.











