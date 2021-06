Óscar Urviola | Fuente: RPP

La noche del lunes, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola -presentado por Keiko Fujimori como defensor de los votos de Fuerza Popular-, se presentó en el programa Nada está dicho para hablar sobre la limitación del plazo de tres días para la admisión a trámite de los 700 pedidos de nulidad de actas presentados por el partido.

Al respecto, el exmagistrado consideró que el plazo establecido es una limitación al debido proceso y a las garantías que deben rodear a este proceso electoral.

“La señora Fujimori ha dicho que yo he aceptado ad honorem defender la democracia y el Estado de Derecho. Este argumento de las horas que debe atender la mesa de partes es un argumento que yo he aportado a este tema y no es el argumento de Fuerza Popular, que no la he defendido en ningún momento. (…) No estoy defendiendo a Fuerza Popular, sino al Estado de Derecho“, mencionó.

Asimismo, Urviola señaló que no se trata de una extensión del plazo, como inicialmente propuso el JNE, sino de respetar el plazo de tres días establecido por ley, a pesar de que en octubre pasado el reglamento de gestión señala que las horas hábiles se comprenden entre las 8:00 y las 20:00 horas.

“Manteniendo el horario límite para presentar por mesa de parte los recursos, las 20:00 horas, se está recortando el plazo a dos días y 20 horas y eso es incorrecto. Es un aspecto formal que afecta el fondo de los derechos fundamentales de la constitución. Incluso el Poder Judicial permite la presentación de escritos hasta las 11:59 todos los días”, sostuvo.

Finalmente, el abogado indicó que el criterio del JNE es “violatorio del orden constitucional”, por lo que cree que a futuro considerará sus argumentos para modificar el horario de aceptación de las actas impugnadas.

“Estoy seguro que va a considerar estos argumentos para modificar este error que constituye una barrera para el acceso a la justicia electoral. No es plazo procesal, el plazo procesal es el de tres días que sí se está afectando. Se está afectando el plazo de tres días para apelar. Mi participación está circunscrita a este tema y en defensa del Estado de Derecho y el sistema democrático”, culminó.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19? - Espacio Vital

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.