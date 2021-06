Óscar Urviola estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: Andina

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola -presentado anoche por Keiko Fujimori como defensor de los votos de Fuerza Popular-, negó que haya solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ampliar el plazo para la presentación de pedidos de nulidad de actas, que fue el miércoles, 8 de junio, a las 8:00 p.m.

En La Rotativa del Aire, el abogado dijo que ha pedido al JNE que se respete el plazo de tres días para presentar estos recursos que, en su interpretación, culminó el miércoles, pero a las 11:59 p.m.

“Yo no estoy pidiendo que se extienda el plazo, sino que, a fin de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos, el debido proceso, el término de tres días se entienda completo y no restringido”, comentó.

“Las autoridades administrativas fijan (la hora) en función más a aspectos de carácter laboral, porque no pueden hacer trabajar 24 horas a las personas que ven el funcionamiento de la mesa de partes. Pero en una situación tan especial, tan delicada, como es la expresión popular, ¿acaso el JNE no podría fijar que la mesa de partes pueda trabajar hasta las 11:59 p.m.? ¿Es mucho pedir? Yo creo que no”, añadió.

En su opinión, esto daría “más legitimidad” a lo que decida el JNE respecto a las actas observadas por Fuerza Popular, “porque así podrá tener la oportunidad de revisar todo y que no quede un resquicio de que ha quedado duda”.

JNE, autoridad competente

Óscar Urviola aseguró que el JNE es el ente competente para resolver los pedidos de nulidad, rechazando de esta manera la posibilidad de presentar un hábeas corpus ante el Poder Judicial.

“La única autoridad competente y definitiva es el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí el límite es la Constitución; y las formas administrativas no pueden afectar el ejercicio de un derecho protegido por la Constitución”, comentó.

Sin embargo, el extitular del TC aseguró que si el JNE resuelve que el plazo máximo fue el 8 de junio a las 8:00 p.m. “se tendrá que respetar”.

Del mismo modo, se mostró en contra de las voces que hablan de pedir la nulidad de las elecciones de la segunda vuelta. “La Ley Electoral establece en qué situaciones se puede dar la nulidad de las elecciones, situación que no se da y que tampoco no debo sustentar, porque no soy partidario de esa teoría”, sentenció.

Óscar Urviola negó ser el abogado de Keiko Fujimori o integrar el equipo legal de Fuerza Popular, pese a que la candidata presidencial lo presentó anoche como defensor de los votos fujimoristas.

“Se ha interpretado que soy abogado de la señora Keiko, (pero) no. Soy un abogado que quiere que el estado de derecho y el régimen constitucional prevalezca para todos los peruanos” comentó.



