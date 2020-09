Con la Ley Nº 31030, que establece la paridad y la alternancia, se espera un Congreso de 2021 con igual número de hombres y mujeres. No obstante, el voto preferencial dificultaría ese resultado. | Fuente: Andina

El Perú tiene, desde el pasado 23 de julio, una norma que exige listas electorales repartidas equitativamente entre hombres y mujeres. Esto aplica tanto para la plancha presidencial, el Congreso de la República, el Parlamento Andino, los gobiernos regionales y las regidurías de los municipios.

Bajo el nuevo sistema de repartición, todo partido político que se inscriba a uno o más de estos procesos electorales deberá presentar mitad de candidatos hombres y mitad de candidatas mujeres. Solo en el caso de la plancha presidencial -que debe conformarse por un candidato a la presidencia y dos a las vicepresidencias- la lista deberá tener, como mínimo, un hombre o una mujer.



Además de esta paridad, la Ley Nº 31030 obliga a los partidos a intercalar los puestos de sus candidatos en las listas. Dicha disposición se hará especialmente visible para las postulaciones al Congreso, donde el grupo es de 130 personas. Es decir, para el 2021, cada agrupación política que aspire a ocupar una bancada en el Parlamento tendrá que inscribir, en un solo listado, a 65 candidatos hombres y 65 candidatas mujeres, además de alternar sus posiciones por género.

Avance con un punto negativo

Pese a que la paridad y la alternancia fueron parte del paquete de proyectos del Gobierno para la reforma política y que, efectivamente, es uno de los pocos que ha aterrizado en ley, existe un obstáculo para que realmente tenga un efecto en el próximo proceso electoral. El obstáculo es que el Congreso aún no ha eliminado el voto preferencial, que es como se le conoce a la opción de colocar el número de uno o dos candidatos específicos al momento de marcar la cédula de votación.

En entrevista en el programa Nada está Dicho, la especialista en Derecho Constitucional y derechos de las mujeres, Beatriz Ramírez Huaroto, resaltó que el voto preferencial pone en ventaja -mayoritariamente- a candidatos hombres. Entonces, la paridad y la alternancia de las listas no se reflejarían en un nuevo Congreso.

“Las 130 personas que nos representan en el Congreso se eligen desde hace muchos años con un sistema en el que cada persona hace su campaña, en el que ‘tú te ganas tu curul’ y ‘tú vendes tu número’. Y la idea de la reforma [de la paridad y la alternancia] era eliminar eso. Porque esto favorece a quienes tienen la plata para hacer campaña. Y hay que decir que, usualmente también, hay más hombres que tienen plata que mujeres que tienen plata. Entonces, podríamos haber cantado victoria si se hubiese eliminado [el voto preferencial]”, dijo Ramírez.





Como lo señaló la especialista, la propuesta original del Ejecutivo sobre paridad y alternancia -presentada el 10 de abril de 2019 al Congreso- incluía, para asegurar su eficacia, la eliminación del voto preferencial. Sin embargo, el Pleno consideró un texto alternativo.

Es necesario resaltar que, durante el Congreso pasado, tanto la paridad y la alternancia como el voto preferencial fueron discutidos y modificados con leyes. Sin embargo, en ese momento se había determinado que la paridad sea gradual y que, recién para pasado el 2031 se llegue al 50/50. En el caso del voto preferencial, se decidió mantenerlo para 2021. Esta última disposición está contenida en la Ley Nº 30996, vigente desde inicios de agosto de 2019.

Para Paula Muñoz Chirinos, politóloga y ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, el hecho de que -hasta ahora- no se haya vuelto a modificar el voto preferencial para su eliminación inmediata dificulta el resultado deseado con la paridad alternada.

“Creo que sí es un cambio muy positivo, pero no es la [propuesta de reforma política] más lograda porque nuestra propuesta original iba por establecer la paridad y la alternancia, pero -al mismo tiempo- eliminar el voto preferencial y eso es algo que hasta ahora no se ha logrado. Entonces, estás estableciendo paridad y alternancia, pero ya no se va a lograr tal cual está la propuesta porque, si abres el voto preferencial, vas a desordenar el orden de la lista que aseguraba justamente la alternancia”, explicó Muñoz para este texto.

¿Qué ocurría antes de la paridad alternada?

En un informe que publicamos en octubre de 2019, como seguimiento al proyecto original de reforma, habíamos destacado la poca efectividad de las cuotas de género. Precisamente, a partir de 2001 hasta las últimas elecciones, se aplicaba una cuota obligatoria mínima de 30% de mujeres en listas al Congreso, al Parlamento Andino, a los gobiernos regionales y a las regidurías de los municipios.

Sin embargo, y sobre todo en el caso del Congreso, la cuota no estaba dando resultados en la elección de las mujeres. Esto, por dos motivos principales: no iba acompañada de alternancia y los candidatos hombres se posicionaban con ventaja durante la campaña.

Lo primero permitía la tendencia de una mayoría de partidos a colocar a candidatas mujeres en el último tercio de las listas. Lo segundo, que sean más candidatos hombres los beneficiarios del voto preferencial. Es así que, para los consecutivos Congresos, las mujeres parlamentarias electas nunca han superado las 36.

“No eliminar el voto preferencial, lo que va a hacer es que la paridad y alternancia no produzca un Parlamento paritario como se cree o como se quiere”, señaló para este artículo el ex presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla.

Pero el efecto del voto preferencial va más allá de bloquear la paridad. En todo el periodo de su aplicación, su efecto indirecto ha sido el de personalizar las campañas, debido a que cada candidato o candidata busca promocionar su número.

“Lo que ha pasado todos estos años con el voto preferencial es que, si bien existe posibilidad de que incluso candidatos y candidatas con los últimos números de lista se beneficien, termina favoreciendo mucho más a quienes tienen más posibilidades económicas de hacer campaña. Si bien todos postulan en una lista, lo cierto es que no hacen campaña en grupo, sino de forma aislada porque buscan capturar el voto preferencial”, dijo para este artículo la abogada constitucionalista Gabriela Oporto Patroni.

Después de la aprobación de la paridad y la alternancia en el Pleno del Congreso, la bancada del Partido Morado, a través de su vocero Francisco Sagasti, informó sobre el trámite de un proyecto multipartidario con los grupos de Frente Amplio y Unión por el Perú. Con la iniciativa, se busca agendar nuevamente la modificación a la eliminación del voto preferencial para que esta sea aplicable desde 2021. Una iniciativa similar fue tramitada el 30 de junio por la bancada de Somos Perú. Esta está contenida en el Proyecto de Ley Nº 5656/2020-CR, que sigue pendiente de debate en la Comisión de Constitución.