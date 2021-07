Hasta el momento no se ha proclamado al próximo presidente de la República. | Fuente: Andina

Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) terminó de resolver las apelaciones de los pedidos de nulidad de actas interpuestos por Fuerza Popular, el abogado Julio César Castiglioni, integrante del equipo legal del partido de Keiko Fujimori, anunció nuevas apelaciones, esta vez a las resoluciones de proclamación descentralizada de los Jurados Electorales Especiales, las cuales podrían hacer que se retrase por algunos días la proclamación del próximo presidente de la República.

Se estima que recién la próxima semana se pueda proclamar al ganador de la segunda vuelta de las Elecciones 2021, pero especialistas advierten que, si se retrasa más el asunto, en el Perú no existe una ley de transferencia de mando, por lo que llegar al 28 de julio sin presidente proclamado nos situaría en un peligroso vacío legal que tendría que resolverse de inmediato.

¿Qué opinan los expertos?

"Debido a que no tenemos un procedimiento o una ley de transición al poder, la única cuestión que tenemos en específico es la Constitución", sostiene el especialista en temas electorales Cristhian Jaramillo. "La Constitución menciona que el presidente debe juramentar el 28 de julio, indefectiblemente de lo que suceda", agrega.

Pero, ¿qué pasaría si se llega al 28 de julio y el JNE no ha podido proclamar al ganador de la segunda vuelta? "Entonces habría un vacío de poder y yo no estaría tan seguro sobre quién debería llenar este vacío. Es una cuestión bastante inédita. Pero considero que a pesar de todo sí estamos a puertas de una proclamación, y a pesar de que existan algunas otras medidas, hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene una sentencia en la que se especifica que los tiempos del calendario electoral son inamovibles. No se pueden alterar, y el 28 de julio es el día en que el nuevo presidente debe juramentar".

Decisiones en un escenario inédito

Llegar a una situación en la que no tuviésemos presidente para el cambio de mando del 28 de julio nos obligaría a tomar acciones en medio de un escenario nunca antes visto, concuerdan los especialistas. Una idea que ha circulado es la de volver a realizar elecciones. ¿Es esto posible?

"En un escenario de esa naturaleza no se va a anular la elección. En un escenario así, surrealista, se mantendría el presidente Sagasti en el cargo, mínimamente. Lo se tendría que ver es, con el Congreso instalándose o el Ejecutivo a cargo, tendría que verse cómo se manejaría esa transición en una situación de este tipo", comenta el abogado José Tellom quien, al igual que Jaramillo, ve esta situación altamente improbable.

Lo cierto es que la demora en los procesos de proclamación descentralizada debido a las diversas apelaciones presentadas, ha llevado al perú a una situación límite.

De acuerdo con el politólogo de la PUCP, Fernando Tuesta, se debe hacer todo lo posible por no llegar a la transferencia de 28 de julio sin un presidente proclamado. "Llegar a un momento en que no tengamos resultados el 28 de julio abriría muchas compuertas e interpretaciones de todo tipo. Desde aquellos que dirían 'este es el fin del gobierno de Sagasti', aquellos que dirían o soñarían con una nueva convocatoria de elecciones, y aquellos que proponen hasta un gobierno de transición civil-militar, [lo que] es claramente un golpe".

El Jurado Nacional de Elecciones ha calculado que la proclamación no pasaría del 20 de julio. Los especialistas recomiendan que así sea, pues el tiempo para realizar la transferencia es cada vez más corto.