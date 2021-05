Sigrid Bazán | Fuente: Andina

Esta mañana, en el programa Ampliación de Noticias, la congresista electa de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se refirió al pacto firmado por Verónika Mendoza y el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Creemos que estos acuerdos van a ser muy positivos. (…) No hay un acuerdo absoluto blanco y negro, pero sí están ocurriendo reuniones. Se han reunido nuestra jefa de plan de Gobierno con el equipo del profesor Castillo para expresar lo que hemos avanzado en campaña y que esperamos que ellos recojan”, señaló.

Por otro lado, la congresista electa se refirió a las últimas declaraciones del excandidato a la presidencia Rafael López Aliaga, en las que invocó a la muerte de Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón y el partido del lápiz.

“No es una cosa que no se pueda arreglar con unas palabras de la interpretación. Me parece lamentable que no se puedan discutir ideas. (…) Que la gente entienda que estamos hablando, no de odios infundados, sino de evaluar cuál va a ser la mejor opción para el Perú”, indico.

Finalmente, recalcó que el equipo de Juntos por el Perú estará a disposición del partido de Pedro Castillo para continuar dialogando y replanteando propuestas que se definirán a través de una asamblea constituyente.

NUESTROS PODCAST

¿Es seguro vacunar a los niños y adolescentes contra la Covid-19? - Espacio Vital

En Canadá se aprobó la vacunación con Pfizer a menores a partir de los 12 años. Los adolescentes son enormes contagiadores en comparación con niños más pequeños, es por ello que se ha tomado esta medida. El Dr. Elmer Huerta nos explica de cuál es la importancia de vacunar a los adolescentes cuando llegue el momento en el Perú.