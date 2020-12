Candidatos al Congreso | Fuente: Andina

Con los candidatos presidenciales ya definidos y con las listas congresales casi cerradas, las elecciones rumbo al 2021 encienden motores. Si bien la plancha presidencial de las agrupaciones políticas es la que acapara mayor atención, no hay que restar importancia a la composición de las listas y, en especial, a la figura que las encabezan. Para Lima, el distrito electoral que reúne mayor cantidad de electores, los partidos políticos han convocado a figuras reconocidas para sus listas: desde excongresistas hasta un expresidente.

En este informe, recogemos el análisis de especialistas sobre las cabezas de lista.



Características del N°1



Los politólogos consultados para este informe señalan que existe una diferencia entre lo que debería ser y lo que finalmente es el candidato cabeza de lista. Por ejemplo, para Jorge Aragón Trelles, profesor de ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el candidato número 1 “debería ser la mejor carta de presentación que tú tienes de tu lista congresal. Debe ser el más sólido, el más identificado con tu organización política. En un mundo ideal el candidato N° 1 es un político que tiene mucha proyección dentro del partido”.

La politóloga de la PUCP Katherine Zegarra Díaz sostiene que el candidato debería tener coincidencias no solo ideológicas con el partido, también en las principales políticas que promueve la organización. “Me parece importante que tengan, por ejemplo, conocimiento o especialización en algún tipo de problemática, porque es imposible que puedan legislar sobre diferentes problemas. Recomendaría la especialización, claridad de propuestas y que estas propuestas tengan concordancia con el partido y con sus integrantes”, dijo.



En un anterior informe, explicábamos que la búsqueda de los candidatos al Congreso no se guiaba por coincidencias programáticas, sino que era una búsqueda de activos. En el caso del N°1 estos activos tienen que ver con intereses estrictamente electorales.



El analista político José Alejandro Godoy sostiene que el candidato cabeza de lista debe tener “un cierto atractivo para el electorado en general y también para el grupo al cual ese partido político busca atraer o generar interés”. Adicionalmente, Godoy manifiesta que las listas parlamentarias cobran una relevancia en esta elección en particular, debido a que, si no pasan la valla electoral, perderán la inscripción.



“Resulta siendo crucial hablar de la necesidad de cuánto es importante tener una cabeza de lista que ayude a reflejar determinados valores de un partido o determinadas cuestiones que quiere dar el partido político frente a sus electores”, dijo. Asimismo, indicó que dicho candidato también proyecta un mensaje hacia el electorado, por lo que las agrupaciones han buscado personas que sean representativas, conocidas y que tengan una trayectoria.



Aragón y Zegarra señalan que en las últimas elecciones la selección de la cabeza de lista se ha configurado alrededor de personas que tienen más popularidad. “Es la persona que tiene más popularidad, aunque no tenga tiempo de estar vinculada al partido. Es la persona que podría traer más votos”, dijo Aragón.



“Si es una estrategia electoral para captar votos, lo que vemos al final es un éxito. Sin embargo, a largo plazo, de hecho, no lo es, porque estos actores no se sienten comprometidos con el partido, mucho de ellos consideran que su elección fue gracias a ellos mismos. Existe ese individualismo dentro del partido lo cual lo resquebraja”, sostuvo Zegarra.

Las elecciones 2021 encienden motores | Fuente: Andina

El perfil de los N° 1

Las encuestas muestran todavía a George Forsyth encabezando la intención de voto para las elecciones del próximo año, aunque también registran un descenso sostenido desde septiembre. El exministro de Cultura y de Defensa, Jorge Nieto, acompaña a Forsyth como cabeza de lista para Lima Metropolitana.

Luego de Forsyth, las diferentes encuestas muestran un pelotón de candidatos que no despuntan entre sí. A Julio Guzmán, lo acompaña Susel Paredes, conocida por haber sido gerenta de fiscalización en la Municipalidad de La Victoria. En el caso del candidato Daniel Urresti, la cabeza de lista para Lima es José Luna Gálvez, excongresista y presidente del partido.

Verónika Mendoza tiene a Roberto Sánchez Palomino como N° 1 para Lima Metropolitana. Es presidente de Juntos por el Perú, la organización con inscripción vigente por la cual Mendoza aspira llegar a la presidencia. Por su parte, Keiko Fujimori ha convocado a Hernando Guerra García, conocido por promover la microempresa. Hernando de Soto es acompañado por la exprocuradora Julia Príncipe en su lista congresal por Lima.

José Alejandro Godoy señala que Nieto “es una figura que se ubica en el centro-izquierda, entonces le da un carácter que normalmente Forsyth no tendría. Es una persona que conoce su sector. El problema ahí es como se compatibiliza con un candidato presidencial que no tiene un mensaje fuerte ni posicionado”.



Para Aragón Trelles, la candidatura de Susel Paredes con Julio Guzmán tiene “más sentido” a comparación de otras. “El Partido Morado trata de tener una posición más centrista y Susel Paredes es una persona con posiciones de izquierda más centristas, entonces ahí se cumple la condición de tener una persona visible y que tenga sintonía con el partido”, sostuvo. Sin embargo, en el caso de Guerra García no habría esa coherencia, señala el politólogo. “Es una persona con cierto reconocimiento público, su fujimorismo es de data muy reciente. No tiene trayectoria fujimorista, ha llamado la atención, ha candidateado con otros partidos y termina recalando con el fujimorismo”, indicó.



Zegarra apunta que en el caso de José Luna Gálvez su mayor activo “es el poder económico y además el hecho de que sea dueño del partido”. También Godoy mencionó que las investigaciones fiscales que tiene Luna Gálvez configuran “una situación en la cual quieren finalmente obtener algo de inmunidad parlamentaria”.

Martín Vizcarra será candidato al Congreso | Fuente: Presidencia

El factor Vizcarra



Luego de haber sido vacado de la presidencia y se desencadenaran las protestas que terminó con la renuncia de Manuel Merino y la asunción de Francisco Sagasti en la presidencia, Martín Vizcarra anunció su postulación al Congreso. Acompañará a Daniel Salaverry y será cabeza de lista con Somos Perú en Lima Metropolitana.

Godoy apunta que este es un caso en el que la cabeza de lista parlamentaria ayudará mucho más que el candidato presidencial. “Salaverry tiene limitaciones claras, respecto de su actuación política pasada, y Vizcarra es una figura política que tiene mayor aceptación en este momento”, dijo.



Zegarra señala que Vizcarra, a diferencia de los últimos presidentes, es el político que ha presentado altos niveles de popularidad. “Ese es un activo muy atractivo. A pesar de que es cuestionado por querer ser congresista, puesto que está en un proceso judicial, es beneficioso para Salaverry en términos electorales. Sí me parece que Vizcarra no tiene coincidencias con los planes de Salaverry. No existe claridad respecto a lo que busca Somos Perú como partido político. Tanto Salaverry y Vizcarra son nuevos en ese partido”, dijo.



Aragón Trelles añade que “Vizcarra le va a dar a Somos Perú mucho más de lo que Somos Perú le va a dar a Vizcarra” al recordar que hasta hace poco la aprobación de Vizcarra era alta. “Es su gran activo político”, comentó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: